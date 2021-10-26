去年環保檢舉業績王領200萬元 苗縣府今降獎金比率

苗栗縣政府提供的環保檢舉獎金，比率50％高居全國之冠，以亂丟煙蒂開罰1200元為例，檢舉獎金就高達600元，稅後可實領480元，近年接連出現年薪破百萬的專業檢舉達人，去年業績最高的檢舉人稅後實領近200萬元，為避免高額獎金衍生的檢舉浮濫爭議，縣府參照鄰近縣市決定將獎金比率從50％調降為10％，上午經縣務會議討論通過，預計11月間可公告實施。

苗栗縣環保局指出，縣府從2007年6月發布施行「苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，檢舉案經查證屬實，提供罰款50%作為獎金，但隨各類攝影器材及行車記錄器使用普及，檢舉案件數不斷暴增，環保局人力、經費有限，加上審查、裁處作業程序繁瑣，易衍生積累案件及延遲處理情況，往往引發民怨及訴願紛爭，還有人為領取檢舉獎金以此為業，讓大眾誤會政府帶頭以高額獎金鼓勵民眾偷拍檢舉，已違背當初立法鼓勵民眾為環境清潔而參與的初衷。

苗栗縣去年領取環保檢舉獎金破百萬的共有3人，稅後實領獎金數分別為195.9萬、155.1萬和138.1萬元，檢舉件數依序為4082件、3232件及2878件，全縣去年檢舉案件總數3萬1000件，其中亂丟煙蒂違規更是「大宗裡的大宗」，3人檢舉件數合計就已破萬。

環保局表示，苗栗縣財政並不寬裕，但環保檢舉獎金高居全國之冠，由於目前檢舉案件多集中於服務區等特定地點，一般市街檢舉案件不多，缺乏普遍性且集中少數地點，因此決定參照鄰近縣市的獎金比率標準，將縣內的獎金比率調降為10％，降低比率後，苗栗縣和與全國半數縣市的標準相同，全案將在縣府公告後實施。