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新竹物流慨捐警車、消防衣 還有實支實付意外險

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹在地企業新竹物流今天捐贈新竹縣政府警察局1輛巡邏車、員警實支實付意外險，以及新竹縣政府消防局21套消防衣褲鞋組。記者張裕珍／攝影
新竹在地企業新竹物流今天捐贈新竹縣政府警察局1輛巡邏車、員警實支實付意外險，以及新竹縣政府消防局21套消防衣褲鞋組。記者張裕珍／攝影

新竹在地企業新竹物流今天捐贈新竹縣政府警察局1輛巡邏車、員警實支實付意外險，以及新竹縣政府消防局21套消防衣褲鞋組；實支實付意外險將全面保障新竹縣警察局1千多名內外勤同仁，包含工友駕駛，且不限公務受傷，希望給警方最全面的保障。

新竹縣警察局今天在1樓大廳舉辦捐贈儀式，縣長楊文科親自到場主持致謝，仰德集團董事長許育瑞因有國際會議無法出席，由副執行長謝漢章代表，另仰德顧問公司董事長何煖軒、新竹物流營運長李正義、警察局長吳敬田、消防局長孫福佑也到場。

新竹物流股份從新竹發跡，長期熱心地方公益，董事長許育瑞特別捐贈1輛巡邏車以及21套消防衣褲鞋組，都為最高等級配備，希望可激勵警察維護治安，也希望保障打火弟兄救災的安全，提升防護力，應付複合型化工廠及化學火災所面對的火場狀況。

特別的是，新竹物流也捐贈新竹縣警察局近1300人實支實付的意外險經費，給予員警實質保障。縣警局說明，原本警察局就有投保意外險，但理賠規定較嚴格，若執勤受傷不嚴重可能不賠，此項實支實付的意外險，保障警察局同仁在保險期間只要發生意外，不論是否因公，每案皆可申請1萬元以內的理賠金額，局內工友與駕駛也受惠。

楊文科今天也到場回贈感謝狀，他說，很感謝許董事長照顧新竹縣警消人員的健康與安全感謝，尤其許家一家三代熱心行善，是很大的功德，他也期許警察局、消防局的同仁能不負許董事長的照顧與支持，對於工作全力以赴，一起保護人民居住的安全。

縣警察局局長吳敬田、縣府消防局局長孫福佑也都致謝企業的暖心捐贈，將有助於工作戰力提升，吳說，有了意外險等的捐助，相信同仁在第一線能夠勇於執法，將會努力營造安居樂業的環境，孫也表示這次獲贈服裝防護力相當好，將分配給基層運用。

新竹在地企業新竹物流今天捐贈新竹縣政府警察局1輛巡邏車、員警實支實付意外險，以及新竹縣政府消防局21套消防衣褲鞋組。記者張裕珍／攝影
新竹在地企業新竹物流今天捐贈新竹縣政府警察局1輛巡邏車、員警實支實付意外險，以及新竹縣政府消防局21套消防衣褲鞋組。記者張裕珍／攝影
新竹在地企業新竹物流今天捐贈新竹縣政府警察局1輛巡邏車、員警實支實付意外險，以及新竹縣政府消防局21套消防衣褲鞋組。記者張裕珍／攝影
新竹在地企業新竹物流今天捐贈新竹縣政府警察局1輛巡邏車、員警實支實付意外險，以及新竹縣政府消防局21套消防衣褲鞋組。記者張裕珍／攝影
新竹在地企業新竹物流今天捐贈新竹縣政府警察局1輛巡邏車、員警實支實付意外險，以及新竹縣政府消防局21套消防衣褲鞋組，仰德集團董事長許育瑞因有會議無法出席，由副執行長謝漢章（左2）代表，縣長楊文科（右2）獲贈致謝。記者張裕珍／攝影
新竹在地企業新竹物流今天捐贈新竹縣政府警察局1輛巡邏車、員警實支實付意外險，以及新竹縣政府消防局21套消防衣褲鞋組，仰德集團董事長許育瑞因有會議無法出席，由副執行長謝漢章（左2）代表，縣長楊文科（右2）獲贈致謝。記者張裕珍／攝影

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