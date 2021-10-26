桃園高鐵站10月底開城搞鬼 萬聖節科學怪人5鬼怪歡樂

疫情趨緩、2021桃園萬聖城來了! 桃園市政府觀旅局本周六（10月30日）起將在青埔特區桃園高鐵站前啟動第2屆桃園萬聖城開城，市府觀旅局今天下午表示，今年萬聖節推出全台唯一「瘋狂實驗室」，讓「科學怪人」領軍降臨，加入螢光小女孩、拜金蜘蛛等全新的鬼怪角色，一群可愛鬼怪一起「搞鬼」萌翻民眾和帶來歡樂。

觀旅局長楊勝評表示，為提振服務業，迎接疫情緩和後第一個歡樂節慶，自10月30日至11月7日止，在桃園高鐵廣場舉辦2021桃園萬聖城活動，以「瘋狂實驗室」為主題，設置7大特色裝置藝術「搞鬼」，現場依防疫指引，採取一進一出管制、同時間容留上限7500人，讓民眾體驗震撼歡樂。

為歡樂萬聖節慶，將由科學怪人領軍的5大鬼怪明星搞怪，插畫家Saku延續去年「邪惡無害、恐怖可愛」的畫風，創造暖男科學怪人、自帶光芒螢光小女孩、時尚拜金蜘蛛等3名全新的鬼明星，去年人氣鬼明星南瓜人與骷髏人，換上新裝，要萌翻大小朋友。

現場7大裝置藝術可日夜賞景，並設置7座萬聖節應景大型3D藝術裝置，夜晚配上燈光、音樂特效，立刻搖身變為魔幻異世界，可成為網友吸睛拍照、打卡景點。民眾拍照上傳社群媒體，追蹤「樂遊桃園」Instagram，還能獲得限量萬聖城瘋狂小物。