快訊

王必勝不倫戀重傷指揮中心 羅一鈞：他心情平穩

長者停滯打疫苗 莊人祥：考慮外展、捷運站外隨時打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園高鐵站10月底開城搞鬼 萬聖節科學怪人5鬼怪歡樂

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
2021桃園萬聖城10月開城，延續去年搞怪歡樂。圖／ 市府觀旅局提供
2021桃園萬聖城10月開城，延續去年搞怪歡樂。圖／ 市府觀旅局提供

疫情趨緩、2021桃園萬聖城來了! 桃園市政府觀旅局本周六（10月30日）起將在青埔特區桃園高鐵站前啟動第2屆桃園萬聖城開城，市府觀旅局今天下午表示，今年萬聖節推出全台唯一「瘋狂實驗室」，讓「科學怪人」領軍降臨，加入螢光小女孩、拜金蜘蛛等全新的鬼怪角色，一群可愛鬼怪一起「搞鬼」萌翻民眾和帶來歡樂。

觀旅局長楊勝評表示，為提振服務業，迎接疫情緩和後第一個歡樂節慶，自10月30日至11月7日止，在桃園高鐵廣場舉辦2021桃園萬聖城活動，以「瘋狂實驗室」為主題，設置7大特色裝置藝術「搞鬼」，現場依防疫指引，採取一進一出管制、同時間容留上限7500人，讓民眾體驗震撼歡樂。

為歡樂萬聖節慶，將由科學怪人領軍的5大鬼怪明星搞怪，插畫家Saku延續去年「邪惡無害、恐怖可愛」的畫風，創造暖男科學怪人、自帶光芒螢光小女孩、時尚拜金蜘蛛等3名全新的鬼明星，去年人氣鬼明星南瓜人與骷髏人，換上新裝，要萌翻大小朋友。

現場7大裝置藝術可日夜賞景，並設置7座萬聖節應景大型3D藝術裝置，夜晚配上燈光、音樂特效，立刻搖身變為魔幻異世界，可成為網友吸睛拍照、打卡景點。民眾拍照上傳社群媒體，追蹤「樂遊桃園」Instagram，還能獲得限量萬聖城瘋狂小物。

活動期間每晚6時到10時、每半小時在主舞台展演光雕秀5分鐘，本月30日周六晚間舉辦萬聖城變裝演唱會，由動力火車、「鼓鼓」呂思緯7組知名歌手變裝演出，31日周日下午親子嘉年華，由小朋友最喜歡的YOYO家族及卡通人物帶領，進行酷炫萬聖節裝扮唱跳。

2021桃園萬聖城10月開城，今年新增「科學怪人-瘋狂實驗室」5大鬼怪明星搞怪。圖／ 市府觀旅局提供
2021桃園萬聖城10月開城，今年新增「科學怪人-瘋狂實驗室」5大鬼怪明星搞怪。圖／ 市府觀旅局提供

桃園 萬聖節 疫情

延伸閱讀

「台南將軍吼音樂節」連辦10年 今明兩晚將軍漁港開唱

鼓鼓預告合體大咖 「四線索」五迷狂嗨：太好猜

台南將軍吼音樂節明後天登場 交通管制疏導看過來

朱俐靜積極抗癌力求進步 登將軍吼音樂節開唱

相關新聞

日本GOOD DESIGN AWARD 竹市東門城、關埔國小五案獲獎

2021日本國際級設計大獎GOOD DESIGN AWARD近期公布全球設計得獎名單，新竹市公共建設「東門城廣場」、「關...

中油1年3起漏油事件 環團：突顯三接不適合設在大潭

桃園市大園區竹圍漁港外海傳出中油浮筒卸油平台蛇管漏油事件，昨天桃園市海管處長林立昌表示，已做緊急處置並在下午4時控制；藻...

桃園高鐵站10月底開城搞鬼 萬聖節科學怪人5鬼怪歡樂

疫情趨緩、2021桃園萬聖城來了! 桃園市政府觀旅局本周六（10月30日）起將在青埔特區桃園高鐵站前啟動第2屆桃園萬聖城...

光臨藝術節「一動一靜」雙路線 喜鵲、芒草藝術燈登場

2021新竹光臨藝術節壓軸光雕展開展4天參觀人次已突破124萬人，新竹市長林智堅公開推薦「一動一靜」賞燈路線，民眾逛完9...

桃試辦垃圾專用袋 環保局：收運量減2成

與新北市交界鄰近的桃園市八德區、龜山區4里，10月開始試辦使用專用垃圾袋。市府環保局表示，試辦至今收運的垃圾量減少1到2...

歷經18年 桃園342頃汙染農地改善完成解列

桃園農地過去曾發生鎘污染及地下水污染等重大事件，因此環保局自2003年開始進行農地整治計畫，並在桃園升格後，並向環保署申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。