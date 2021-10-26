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中油1年3起漏油事件 環團：突顯三接不適合設在大潭

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
藻礁公投推動聯盟今表示，這次漏油事件，因為風浪過大而以油分解劑除汙，顯示第三天然氣接收站設在大潭。記者翁唯真／攝影
藻礁公投推動聯盟今表示，這次漏油事件，因為風浪過大而以油分解劑除汙，顯示第三天然氣接收站設在大潭。記者翁唯真／攝影

桃園市大園區竹圍漁港外海傳出中油浮筒卸油平台蛇管漏油事件，昨天桃園市海管處長林立昌表示，已做緊急處置並在下午4時控制；藻礁公投推動聯盟今天發表聲明表示，「恭喜中油今年又達到平均值了：漏油漏氣每年三起的平均值！」，並譴責因為風浪過大而以油分解劑除汙，顯示第三天然氣接收站設在大潭，是非常不利於能源安全的。

中油公司大林廠今年6月22日在外海卸油作業漏油5萬公升，7月4日台中市大雅區中清路又發生中油6吋高壓瓦斯管線洩漏，而去年8月大林煉油廠外海就已經發生漏油4000公升事件。

藻礁公投推動聯盟今表示，對於層出不窮、汙染足跡遍佈海上與陸地的中油公司，予以嚴厲譴責，桃園海岸是台灣海峽最狹窄的地方，海象險惡。這次漏油事件，因為風浪過大而以油分解劑除汙，顯示第三天然氣接收站設在大潭，是非常不利於能源安全的最基本要求，不論是天然氣船運送時或是卸收時的安全；海象不佳更可能造成未來如果發生海上公安意外，無法即時搶救的悲劇。

珍愛藻礁領銜人潘忠政說，中油在開發案上一步不讓，但對他們內部卻是遇到事件緊急補救，而非有良好替代方案，一般人出遊都會想到雨天備案，但國家重大建設有長時間討論及規畫卻沒有替代方案；昨天油汙感覺應是沒有隨海浪打上岸，但假若打上岸殘留在藻礁上則不堪設想。

藻礁公投推動聯盟說，再次緊急呼籲政府懸崖勒馬，三接立即停工，放了藻礁，趕緊規劃三接替代方案亡羊補牢。

珍愛藻礁領銜人潘忠政說，中油在開發案上一步不讓，但對他們內部卻是遇到事件緊急補救，而非有良好替代方案。記者翁唯真／攝影
珍愛藻礁領銜人潘忠政說，中油在開發案上一步不讓，但對他們內部卻是遇到事件緊急補救，而非有良好替代方案。記者翁唯真／攝影

中油 藻礁 漏油

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