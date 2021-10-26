快訊

加碼券抽心酸的？4款能用店家數不及格 最慘是它…

中二補選外傳顏家推顏莉敏？ 顏寬恒陷長考中

光臨藝術節「一動一靜」雙路線 喜鵲、芒草藝術燈登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
「光電獸#23巡跡掃描」，藝術家姚仲涵蒐集新竹各地環境錄音，包括台鐵廣播聲、高鐵行駛聲、新竹漁港海水聲、高鐵行駛聲等在地聲音，結合聲光效果，讓人可以隨著音樂在環狀光圈裡跳舞。圖／新竹市政府提供
「光電獸#23巡跡掃描」，藝術家姚仲涵蒐集新竹各地環境錄音，包括台鐵廣播聲、高鐵行駛聲、新竹漁港海水聲、高鐵行駛聲等在地聲音，結合聲光效果，讓人可以隨著音樂在環狀光圈裡跳舞。圖／新竹市政府提供

2021新竹光臨藝術節壓軸光雕展開展4天參觀人次已突破124萬人，新竹市長林智堅公開推薦「一動一靜」賞燈路線，民眾逛完9大動態光雕秀，夜間漫步護城河畔可見靜態燈區，其中，「逐光飛翔」讓市鳥喜鵲化身藝術燈，風動裝置的特殊設計只要風一來翅膀就隨風舞動，「奇幻花園」則以2萬根竹籤、2萬片羽毛組成絕美白芒草花園，兩作品將成打卡熱點，絕對好拍。

交通處指出，市府與中華電信合作，透過大數據分析，光臨藝術節自10月22日開幕以來累計至昨25日，參觀人次已突破124萬，參訪民眾包含各年齡層，最大宗、超過5成為29歲以下民眾，有6成是大新竹地區新竹縣、市民眾。

林智堅說，他今天公開「動靜皆宜賞燈路線」，其一靜態護城河燈區有4件作品，除已登場的作品「光電獸#23巡跡掃描」與「風．光．逐夢」展至11月27日外，再加入2件限定作品「逐光飛翔」與「奇幻花園」，展期至11月11日，透過仿生造型與護城河豐富生態結合，呼應出新竹「風城」意象。

文化局表示，作品「逐光飛翔」由藝術團隊「B群」打造，以鋼構打造成群飛舞的鳥群，模擬喜鵲拍打翅膀前來報喜樣態，藍綠色網子代表喜鵲翅膀，風動裝置巧思，只要風來喜鵲翅膀就將隨風飛舞，更與燈光結合，夜晚燈光變化時，藍、綠、白燈光閃耀河道，有如喜鵲飛躍河道上，盼帶來好運與希望，也希望隨著疫情解封，生活開始恢復、好的狀態能夠延續。

另一作品「奇幻花園」，藝術家游文富用2萬根竹籤與2萬片羽毛，打造一片絕美白芒草花園，風吹動時羽毛如同芒草擺動，也像草原上盛開的花穗；當夜晚燈光亮起時，作品將成為最浪漫的雪白花海，讓人彷彿置身愛麗絲夢遊仙境，也呼應新竹風城意象。

此外，還有日前已展出的「光電獸#23巡跡掃描」，藝術家姚仲涵蒐集新竹各地環境錄音，包括台鐵廣播聲、高鐵行駛聲、新竹漁港海水聲、高鐵行駛聲等在地聲音，結合聲光效果，讓人可以隨著音樂在環狀光圈裡跳舞；以及台日藝術家團隊蔡筱淇、吉川公野打造的「風．光．逐夢」，以不鏽鋼、鋁合金呈現「風吹」的自然線條，創作宛如「凝結煙火」綻放在河面。

以及台日藝術家團隊蔡筱淇、吉川公野打造的「風．光．逐夢」，以不鏽鋼、鋁合金呈現「風吹」的自然線條，創作宛如「凝結煙火」綻放在河面。圖／新竹市政府提供
以及台日藝術家團隊蔡筱淇、吉川公野打造的「風．光．逐夢」，以不鏽鋼、鋁合金呈現「風吹」的自然線條，創作宛如「凝結煙火」綻放在河面。圖／新竹市政府提供
「奇幻花園」以2萬根竹籤、2萬片羽毛組成絕美白芒草花園。圖／新竹市政府提供
「奇幻花園」以2萬根竹籤、2萬片羽毛組成絕美白芒草花園。圖／新竹市政府提供
「逐光飛翔」讓市鳥喜鵲化身藝術燈，風動裝置的特殊設計只要風一來翅膀就隨風舞動。圖／新竹市政府提供
「逐光飛翔」讓市鳥喜鵲化身藝術燈，風動裝置的特殊設計只要風一來翅膀就隨風舞動。圖／新竹市政府提供
「逐光飛翔」讓市鳥喜鵲化身藝術燈，風動裝置的特殊設計只要風一來翅膀就隨風舞動。圖／新竹市政府提供
「逐光飛翔」讓市鳥喜鵲化身藝術燈，風動裝置的特殊設計只要風一來翅膀就隨風舞動。圖／新竹市政府提供

新竹 藝術家

延伸閱讀

新竹光臨藝術節 黃偉哲、林智堅搭光車遊舊城

「2021高雄漾藝術博覽會」結合NFT 線上特展搶先看

新竹ㄅㄆㄇ猴園開價3億元求售 7甲地鄰近台積電2奈米廠

新竹凶宅求售 房仲備註「我會怕」：請您自己進去看房

相關新聞

光臨藝術節「一動一靜」雙路線 喜鵲、芒草藝術燈登場

2021新竹光臨藝術節壓軸光雕展開展4天參觀人次已突破124萬人，新竹市長林智堅公開推薦「一動一靜」賞燈路線，民眾逛完9...

桃試辦垃圾專用袋 環保局：收運量減2成

與新北市交界鄰近的桃園市八德區、龜山區4里，10月開始試辦使用專用垃圾袋。市府環保局表示，試辦至今收運的垃圾量減少1到2...

歷經18年 桃園342頃汙染農地改善完成解列

桃園農地過去曾發生鎘污染及地下水污染等重大事件，因此環保局自2003年開始進行農地整治計畫，並在桃園升格後，並向環保署申...

增化骨水排放 銅科環差要補考

苗栗銅鑼科學園區因應晶圓代工廠進駐需求，提出環境影響差異分析，具腐蝕性的硝酸、「化骨水」氫氟酸排放量各增為原來的4.7倍...

楊梅區公所更新後 周圍仍老舊

桃園市楊梅行政園區預定明年6月啟用，緊鄰的第二公有市場和楊梅警分局卻十分老舊亟待整修，天空也密布電線，市議員李家興昨天質...

桃園14A埤塘生態公園防災成果豐碩 堤旁咖啡廳供休憩

桃園中壢區14A埤塘生態公園有中原大學後花園之稱，水利署今天於桃園市辦理水患自主防災具種子資格社區現地訪評，其中中壢區普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。