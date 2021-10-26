光臨藝術節「一動一靜」雙路線 喜鵲、芒草藝術燈登場

2021新竹光臨藝術節壓軸光雕展開展4天參觀人次已突破124萬人，新竹市長林智堅公開推薦「一動一靜」賞燈路線，民眾逛完9大動態光雕秀，夜間漫步護城河畔可見靜態燈區，其中，「逐光飛翔」讓市鳥喜鵲化身藝術燈，風動裝置的特殊設計只要風一來翅膀就隨風舞動，「奇幻花園」則以2萬根竹籤、2萬片羽毛組成絕美白芒草花園，兩作品將成打卡熱點，絕對好拍。

交通處指出，市府與中華電信合作，透過大數據分析，光臨藝術節自10月22日開幕以來累計至昨25日，參觀人次已突破124萬，參訪民眾包含各年齡層，最大宗、超過5成為29歲以下民眾，有6成是大新竹地區新竹縣、市民眾。

林智堅說，他今天公開「動靜皆宜賞燈路線」，其一靜態護城河燈區有4件作品，除已登場的作品「光電獸#23巡跡掃描」與「風．光．逐夢」展至11月27日外，再加入2件限定作品「逐光飛翔」與「奇幻花園」，展期至11月11日，透過仿生造型與護城河豐富生態結合，呼應出新竹「風城」意象。

文化局表示，作品「逐光飛翔」由藝術團隊「B群」打造，以鋼構打造成群飛舞的鳥群，模擬喜鵲拍打翅膀前來報喜樣態，藍綠色網子代表喜鵲翅膀，風動裝置巧思，只要風來喜鵲翅膀就將隨風飛舞，更與燈光結合，夜晚燈光變化時，藍、綠、白燈光閃耀河道，有如喜鵲飛躍河道上，盼帶來好運與希望，也希望隨著疫情解封，生活開始恢復、好的狀態能夠延續。

另一作品「奇幻花園」，藝術家游文富用2萬根竹籤與2萬片羽毛，打造一片絕美白芒草花園，風吹動時羽毛如同芒草擺動，也像草原上盛開的花穗；當夜晚燈光亮起時，作品將成為最浪漫的雪白花海，讓人彷彿置身愛麗絲夢遊仙境，也呼應新竹風城意象。