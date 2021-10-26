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女子懷孕不自知 以為生理痛在家生下小寶寶

中央社 / 苗栗縣26日電

苗栗縣26歲李姓女子有生理期紊亂情況，近幾個月腹部明顯隆起，她竟以為是發胖，直到出現陣痛徵兆，還認為是經痛，最後生出小寶寶，才由家人緊急送至醫院，所幸母子均安。

大千綜合醫院婦產科醫師詹德鑫今天表示，李姓女子和家人當天上門求診，直接抱著寶寶來到待產室，護理師見狀，立即為寶寶進行臍帶處理，並由新生兒科醫師與專科護理師接手做後續檢查與照顧。

詹德鑫指出，除了寶寶之外，也幫李女做產後檢查，確認胎盤是否完全娩出、子宮收縮是否正常、產道裂傷是否完全止血，並一一給予治療及處理，幸好產婦和寶寶健康狀況良好，都已平安出院。

大千醫院指出，李姓女子素有生理期紊亂狀況，以為自己是月經失調導致體重增加，即使產前出現來紅、陣痛等症狀，都還誤認為是經痛，直到小寶寶探出頭來，才急忙請家人幫忙，所幸順利生產。

詹德鑫表示，其實每年發生媽媽在家或在外面生產的案件不在少數，當發生類似狀況，應立即撥打119，由救護車或專業人員協助送醫，若無法趕到醫院生產，應用毛毯包住寶寶，做好保溫工作，同時注意保持呼吸道暢通，最後切記不可自行剪斷臍帶，以免發生感染。

詹德鑫更提醒女性朋友，如有性行為且月經有異常，要有警覺可能是懷孕，一定要到醫院接受檢查，以避免發生懷孕不自知又突然生產的情形，若確定懷孕，也記得要定期產檢，確保母嬰安全。

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