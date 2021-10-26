桃試辦垃圾專用袋 環保局：收運量減2成

與新北市交界鄰近的桃園市八德區、龜山區4里，10月開始試辦使用專用垃圾袋。市府環保局表示，試辦至今收運的垃圾量減少1到2成，已達初期成效。為防止試辦區內街道遭惡意棄置垃圾，環保局在加裝20部監視器，日前成功拍到1人亂丟垃圾，依法最高可開罰6000元，也提醒民眾，11月起未使用專用垃圾袋的垃圾將拒收。

環保局長呂理德表示，專用垃圾袋試辦政策從去年開始研議宣導，從內部會議討論到與當地民代、里鄰長及民眾會議及說明會共召開70場，會議中4里民眾及民意代表一致建議要加強稽查，避免跨區丟垃圾的情況發生。

呂理德說，環保局先前已與當地里長研商，在可能被丟垃圾的地點安裝20部監視錄影設備全天候稽查，一旦發現有人亂丟垃圾包，就會立即蒐證告發，而20日晚間11點，監視器就拍到有1人騎車隨意丟包垃圾，違規事證明確，環保局將查詢車主後嚴格開罰。

環境清潔稽查大隊大隊長羅文林表示，攝影機架設的位置會隨時移動，試辦計畫上路後，已要求八德區與龜山區清潔隊，加強試辦區域的清掃及稽查頻率，4里也排定專責的清潔隊員及稽查人員隨時清潔與稽查。

龜山區迴龍里長徐麗月表示，10月開始試辦專用垃圾袋後，垃圾減量成效良好，平均一天垃圾量減少1.73公噸，新北居民到迴龍丟垃圾的亂象也減少許多。