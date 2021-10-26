歷經18年 桃園342頃汙染農地改善完成解列

桃園農地過去曾發生鎘污染及地下水污染等重大事件，因此環保局自2003年開始進行農地整治計畫，並在桃園升格後，並向環保署申請約7億元補助，分年分區規劃4期農地污染改善工作；今年10月得以如期達標，總計運用9億7000萬經費，將342公頃污染農地改善完成並全數解列。

桃園市長鄭文燦昨天至新屋環境教育園區出席桃園市農地整治成果發表會表示，農地受污染的主因有二，其一是河川取水，另一個原因則出自於早期灌排系統未妥善分離，使得工廠廢水進入灌溉渠道導致農田污染；現在環保局持續對汙水及銅離子排放總量管制。

行政院環保署副署長蔡鴻德指出，全國污染列管農地共計約1156公頃，其中桃園佔3成，未來環保署將與環保局、農水署合作，選擇適當地方佈點檢測水質。

蘆竹區楊姓農民說早期溪裡的水真的很髒，附近工廠的廢水都沒好好處理就排放出來，但這些年看到環境生態的真的改變了，最近幾年又看到大肚魚、孔雀魚及吳郭魚的蹤影，水質真的比以前好很多。

環保局長呂理德表示，針對高汙染潛勢圳路進行24小時自動連續水質監測，亦對農地土壤重金屬濃度達土壤污染監測標準者，定期執行土壤採樣與檢測工作，預防農地再次受到污染。