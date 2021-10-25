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桃園14A埤塘生態公園防災成果豐碩 堤旁咖啡廳供休憩

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
水務局副局長李金靖指出，出租桃園中壢區14A埤塘生態公園內建築空間成為咖啡廳，供民眾休憩。記者翁唯真／攝影
水務局副局長李金靖指出，出租桃園中壢區14A埤塘生態公園內建築空間成為咖啡廳，供民眾休憩。記者翁唯真／攝影

桃園中壢區14A埤塘生態公園有中原大學後花園之稱，水利署今天於桃園市辦理水患自主防災具種子資格社區現地訪評，其中中壢區普忠里連續 3 年榮獲全國十大特優，去年獲得最高等級的種子社區殊榮。

桃園市府水務局水利工程科正工程司鍾源康表示，14A埤塘生態公園原為農田水利會的灌溉池，自2017年徵收後，便由水務局拿來興建運用成為滯洪池，於2019年完成池堤及建築。

鍾源康指出，滯洪池的續洪量約3萬立方公尺，而攔河堰則是設定高度，若水量太大就會自動流入滯洪池內，如遇豪大雨便會先將池內水抽出，平時則維持在地下水位的高度。

水務局副局長李金靖指出，普忠里防災社區落實大牛欄支渠與下游鐵路大草溝清疏工作，今年將大牛欄攔汙柵溢洪道加大且高程調低，使得攔汙柵堵塞時，能夠發揮溢洪功效，今年也持續推動區域聯防，和普仁里共同會勘設置防汛監視器位置，災中也與普仁里共同巡視黃屋庄溪易淹水點，彼此交流與守望，共同補上缺漏點；並出租建築空間成為咖啡廳，供民眾休憩。

李金靖表示，全國每年有約200個社區在競爭，種子社區是最高的殊榮，桃園的觀音區樹林里及中壢區普忠里都有上榜。

普忠里長許志煒指出，自己與社區志工固定巡視提報清掃、確實保養地下道抽水系統、檢查沉水馬達定期更換，隨時掌握每個易致災角落，未來也將地下室空間設為防災教室。

桃園中壢普忠里長許志煒指出，自己與社區志工固定巡視清掃。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢普忠里長許志煒指出，自己與社區志工固定巡視清掃。記者翁唯真／翻攝
桃園市府水務局水利工程科正工程司鍾源康表示，滯洪池原為農田水利會的灌溉池，自2017年徵收後，便由水務局拿來興建運用成為滯洪池。記者翁唯真／攝影
桃園市府水務局水利工程科正工程司鍾源康表示，滯洪池原為農田水利會的灌溉池，自2017年徵收後，便由水務局拿來興建運用成為滯洪池。記者翁唯真／攝影

桃園 滯洪池 生態公園

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