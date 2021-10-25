新竹光臨藝術節 黃偉哲、林智堅搭光車遊舊城

新竹光臨藝術節今開展第4天，台南市長黃偉哲率團參訪，與市長林智堅搭乘「光車」遊覽新竹市舊城區，欣賞火車站、專賣局與美術館等古蹟建築光雕秀。黃偉哲說，透過光雕投影看見新竹夜晚的絢爛，讓他為之驚艷，新竹縣市是共同生活圈「沒有道理不合併」，相信大新竹合併升格能讓竹科與縣市民都共謀其利。

黃偉哲表示，可以看見台南縣市合併升格後兼容並蓄、兼顧高科技與傳統產業發展，新竹縣市本身就是共同生活圈，縣市民都生活在一起、沒有什麼道理不合併，相信大新竹合併升格能讓竹科與縣市民都共謀其利，台南市也願意將合併升格經驗與新竹分享。

林智堅指出，新竹光臨藝術節在疫情趨緩後展出，延續2021台灣燈會、展出藝術家精彩的創作。新竹市和台南市有許多共通點，新舊融合、有許多古蹟歷建，台南是文化首都，新竹也是百年古城，同時還有高科技產業聚落竹科與南科，更同樣都是美食之都。

林智堅說，台南與新竹都是歷史悠久、新舊融合的城市，同樣有古蹟與科學園區，他會持續向黃偉哲請益大台南合併升格經驗與成果，讓大新竹蓬勃發展。

1995年南科成立，為大台南帶來產業發展與就業機會，2009年台南縣市合併升格後更可看到大台南發展蓬勃，新竹縣市民眾也相當期待大新竹合併升格，不僅為產業、交通、教育、建設與環境帶來更好發展，更能成為竹科後盾。