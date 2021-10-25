快訊

烏龍！神學士沒殺阿富汗女子排球選手 疑未婚夫家下手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹光臨藝術節 黃偉哲、林智堅搭光車遊舊城

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹光臨藝術節今開展第4天，台南市長黃偉哲率團參訪，與市長林智堅搭乘「光車」遊覽新竹市舊城區。記者王駿杰／攝影
新竹光臨藝術節今開展第4天，台南市長黃偉哲率團參訪，與市長林智堅搭乘「光車」遊覽新竹市舊城區。記者王駿杰／攝影

新竹光臨藝術節今開展第4天，台南市長黃偉哲率團參訪，與市長林智堅搭乘「光車」遊覽新竹市舊城區，欣賞火車站、專賣局與美術館等古蹟建築光雕秀。黃偉哲說，透過光雕投影看見新竹夜晚的絢爛，讓他為之驚艷，新竹縣市是共同生活圈「沒有道理不合併」，相信大新竹合併升格能讓竹科與縣市民都共謀其利。

黃偉哲表示，可以看見台南縣市合併升格後兼容並蓄、兼顧高科技與傳統產業發展，新竹縣市本身就是共同生活圈，縣市民都生活在一起、沒有什麼道理不合併，相信大新竹合併升格能讓竹科與縣市民都共謀其利，台南市也願意將合併升格經驗與新竹分享。

林智堅指出，新竹光臨藝術節在疫情趨緩後展出，延續2021台灣燈會、展出藝術家精彩的創作。新竹市和台南市有許多共通點，新舊融合、有許多古蹟歷建，台南是文化首都，新竹也是百年古城，同時還有高科技產業聚落竹科與南科，更同樣都是美食之都。

林智堅說，台南與新竹都是歷史悠久、新舊融合的城市，同樣有古蹟與科學園區，他會持續向黃偉哲請益大台南合併升格經驗與成果，讓大新竹蓬勃發展。

1995年南科成立，為大台南帶來產業發展與就業機會，2009年台南縣市合併升格後更可看到大台南發展蓬勃，新竹縣市民眾也相當期待大新竹合併升格，不僅為產業、交通、教育、建設與環境帶來更好發展，更能成為竹科後盾。

林智堅與黃偉哲今晚首站來到新竹火車站欣賞「光之旅行」與「數位動物園」，接著搭乘光車欣賞專賣局新竹支局與美術館光雕秀，兩人細細欣賞投影色彩與故事。

新竹光臨藝術節今開展第4天，台南市長黃偉哲率團參訪。記者王駿杰／攝影
新竹光臨藝術節今開展第4天，台南市長黃偉哲率團參訪。記者王駿杰／攝影
新竹光臨藝術節今開展第4天，台南市長黃偉哲率團參訪，與市長林智堅搭乘「光車」遊覽新竹市舊城區，欣賞火車站、專賣局與美術館等古蹟建築光雕秀。記者王駿杰／攝影
新竹光臨藝術節今開展第4天，台南市長黃偉哲率團參訪，與市長林智堅搭乘「光車」遊覽新竹市舊城區，欣賞火車站、專賣局與美術館等古蹟建築光雕秀。記者王駿杰／攝影
新竹光臨藝術節今開展第4天，台南市長黃偉哲率團參訪。記者王駿杰／攝影
新竹光臨藝術節今開展第4天，台南市長黃偉哲率團參訪。記者王駿杰／攝影

新竹 台南 黃偉哲 林智堅

延伸閱讀

議員問「最近被AI換臉？」 黃偉哲承諾不會市長換議長

鄭文燦訪新竹看光雕 林智堅提大新竹升格要向桃園看齊

黃偉哲發文檢討選罷制度 被嗆罷韓後怎沒聽你說檢討？

陳柏惟任期剩7天 黃偉哲：選罷制度門檻值得再思考

相關新聞

桃園14A埤塘生態公園防災成果豐碩 堤旁咖啡廳供休憩

桃園中壢區14A埤塘生態公園有中原大學後花園之稱，水利署今天於桃園市辦理水患自主防災具種子資格社區現地訪評，其中中壢區普...

新竹光臨藝術節 黃偉哲、林智堅搭光車遊舊城

新竹光臨藝術節今開展第4天，台南市長黃偉哲率團參訪，與市長林智堅搭乘「光車」遊覽新竹市舊城區，欣賞火車站、專賣局與美術館...

桃園龜山吊車鋼筋滑落 大坑路雙向實施交通管制

桃園市龜山區下午5點多發生鋼筋滑落事件，一輛吊車載鋼筋行經大坑路三段，疑似未固定妥當，在爬坡時全數滑落路面，造成道路雙向...

新竹關西仙草加工中心落成 農會要用仙草加工品創造新產值

位於新竹縣關西鎮的關西農會仙草加工廠，因為機器老舊不敷使用，去年開始進行設備擴充及汰舊換新，終於擴大為「仙草區域加工中心...

佳邦科技24億元苗栗蓋二廠上梁 明年啟用再增400個工作機會

佳邦科技股份有限公司投資24億元在苗栗縣竹南鎮寶源科技園區新建第二廠區，今天舉行上梁典禮，縣長徐耀昌、佳邦科技董事長陳培...

新竹ㄅㄆㄇ猴園開價3億元求售 7甲地鄰近台積電2奈米廠

位於新竹縣寶山鄉的「ㄅㄆㄇ猴園」，雖已熄燈20年，不過近期卻突然傳出地主求售的消息，據了解園區占地近7甲，開價約3億1千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。