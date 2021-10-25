聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園龜山吊車鋼筋滑落 大坑路雙向實施交通管制
桃園市龜山區下午5點多發生鋼筋滑落事件，一輛吊車載鋼筋行經大坑路三段，疑似未固定妥當，在爬坡時全數滑落路面，造成道路雙向無法通行回堵，警方獲報立即前往現場，目前尚在清除障礙中。
根據網友在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」PO出圖文，一輛載著10多根鋼筋的吊車下午5時許經過龜山區大坑路三段一處上坡，鋼筋疑因未固定妥當，突然滑落路面，造成道路堵塞回堵。
龜山警方指出，轄區員警獲報後已至現場管制交通，目前雙向無法通行，請民眾改道，鋼筋由同一輛吊車吊回車上，仍在進行中；現場有一輛轎車疑似遭落地鋼筋撞擊，車頭輕微受損，事故責任有待調查釐清。
龜山分局表示，吊車駕駛未妥善固定鋼筋，造成上坡時滑落，雖未造成重大損害，但已嚴重阻塞交通，將依道交條例開罰，處3000至1萬8000元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言