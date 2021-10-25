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桃園龜山吊車鋼筋滑落 大坑路雙向實施交通管制

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園龜山區大坑路三段一帶有鋼筋自吊車滑落，造成該路段雙向無法通行，現場還在清運中，警方呼籲用路人暫且改道。圖／翻攝自臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」
桃園龜山區大坑路三段一帶有鋼筋自吊車滑落，造成該路段雙向無法通行，現場還在清運中，警方呼籲用路人暫且改道。圖／翻攝自臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」

桃園市龜山區下午5點多發生鋼筋滑落事件，一輛吊車載鋼筋行經大坑路三段，疑似未固定妥當，在爬坡時全數滑落路面，造成道路雙向無法通行回堵，警方獲報立即前往現場，目前尚在清除障礙中。

根據網友在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」PO出圖文，一輛載著10多根鋼筋的吊車下午5時許經過龜山區大坑路三段一處上坡，鋼筋疑因未固定妥當，突然滑落路面，造成道路堵塞回堵。

龜山警方指出，轄區員警獲報後已至現場管制交通，目前雙向無法通行，請民眾改道，鋼筋由同一輛吊車吊回車上，仍在進行中；現場有一輛轎車疑似遭落地鋼筋撞擊，車頭輕微受損，事故責任有待調查釐清。

龜山分局表示，吊車駕駛未妥善固定鋼筋，造成上坡時滑落，雖未造成重大損害，但已嚴重阻塞交通，將依道交條例開罰，處3000至1萬8000元罰鍰。

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