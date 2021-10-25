新竹關西仙草加工中心落成 農會要用仙草加工品創造新產值

位於新竹縣關西鎮的關西農會仙草加工廠，因為機器老舊不敷使用，去年開始進行設備擴充及汰舊換新，終於擴大為「仙草區域加工中心」在今天正式啟用，農會預估能幫助年產值已超過5千萬元的仙草產業，透過加工商品銷售能再翻倍成長，消費者也能購買到具有食品衛生安全認證的仙草商品。

今天縣長楊文科與農糧署長胡忠一一同前往加工中心的落成典禮，查看加工廠新添購的設備，甚至為了確保食安還設有無塵無菌填充室，未來農會就能透過仙草加工中心的新設備自行製作仙草加工產品，例如仙草粉、仙草凍等，不必再委外廠商進行製作。

楊文科指出，關西仙草已經打響名氣，仙草產量更占全國7成，種植面積超過60公頃，年產量達500公噸，貢獻當地重要經濟收入、產值驚人，不僅民眾一年四季都能吃到仙草，就連星巴克也推出過仙草冰產品，可見仙草十分受到消費者青睞。

他也說，關西不是只有文化古蹟，也感謝農糧署支持讓加工中心順利完成，希望中央持續給予支持，相信在加工中心落成後，一定能帶動關西鎮發展，也歡迎年輕人返鄉投入農業生產。

胡忠一在落成典禮上提到，關西鎮是全台的仙草生產重鎮，農糧署持續輔導仙草農，讓生產出的仙草95.5%皆通過產銷履歷，他也說到「區域加工中心的啟用，更是導入導入全世界公認的ISO國際認證標準，讓品質優良食材，配合優良加工中心，生產出更優質的加工產品，盼關西仙草成為台灣之光。」

農會總幹事林兆暉說，藉由桃園農改場的技術指導，已經讓仙草加工能大幅提升，從農產品轉變為食品，還能符合世界標準。甚至生產加工流程還能自動化，讓品質更穩定，目前1天能萃取6公噸仙草原液，濃縮仙草汁則每天可產260公斤。

關西農會目前仙草原料來源是與在地農民以契作方式取得，今年收購量有132公噸，均通過產銷履歷驗證，林兆暉也說加工中心目前已取得工廠合格登記證、ISO22000、HACCP等認證，會確保食品安全，消費者買的時候也能更放心。