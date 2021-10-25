佳邦科技24億元苗栗蓋二廠上梁 明年啟用再增400個工作機會

佳邦科技股份有限公司投資24億元在苗栗縣竹南鎮寶源科技園區新建第二廠區，今天舉行上梁典禮，縣長徐耀昌、佳邦科技董事長陳培真等人啟梁推桿見證，佳邦科技擴廠預估明年落成啟用，可新增400多個工作機會。

佳邦科技在竹南鎮寶源科技園區設廠23年，去年投資24億元在原廠區旁興建第二廠區，今天上梁典禮，陳培真指出，團隊在電子保護元件及天線產品居領導地位，甚至是全球最大供應商，今年更創下單月及單季盈餘新高佳績，未來在風力電桿相關產業，也將締造出貨量新紀錄，二廠將在技術研發及產能擴充扮演重要角色，加上後續還要加碼投資3億元，營運可望再創高峰。