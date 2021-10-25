新竹ㄅㄆㄇ猴園開價3億元求售 7甲地鄰近台積電2奈米廠

位於新竹縣寶山鄉的「ㄅㄆㄇ猴園」，雖已熄燈20年，不過近期卻突然傳出地主求售的消息，據了解園區占地近7甲，開價約3億1千萬元，等於每坪約1.5萬元，更打出鄰近竹科、台積電2奈米廠的訊息要吸引買家，不過目前還未傳出已出售成功的消息。

ㄅㄆㄇ猴園是許多新竹人的回憶，開園於1985年8月，曾號稱東南亞最大靈長類動物園，不過因後期連年虧損，加上在2001年9月遭受納莉風災摧殘，園區決定關閉停業，園內的動物則通通無條件轉交六福村野生動物園照顧。

許多老新竹人都還對ㄅㄆㄇ猴園印象深刻，指出當時在猴園內還可以跟紅毛猩猩親密互動、合照，還號稱有多達數十種來自世界各地的珍稀猴類，數量高達上百隻，是許多家長會在假日帶著孩子前往踏青的好去處。

這次傳出ㄅㄆㄇ猴園出售，地主預計全區17筆用地打包出售，總面積20577坪、約7甲，開價3.1億元，而且打出距離國道3號寶山交流道不到5分鐘車程的文宣，還表示園區內有開發產業道路，沿路許多動物園時期開發的平地，是屬於「山坡地內複合多塊平地」結構。

據當地居民表示，猴園雖已關閉多年且入口已經因為竹43鄉道正在進行拓寬工程而被破壞，但當地其實多年來都還留有「猴園」的公車站牌，猴園的記憶已經深深烙印在當地每個人心中，但也希望出售後能有新開發，有不一樣的新氣象。