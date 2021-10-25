百年新竹國小翻新通學步道 可見30年老樹、日式建築

新竹市歷史最悠久的新竹國小位於南大路及興學街交接處，學生人數多、人車流量大，校園周邊步道早已老舊破碎、校門口最具代表性的檸檬桉根部隆起，還有部分設施占用影響行走動線，市府規畫打造約400公尺通學步道，雖然距離不長，卻藉由大量退縮校園圍牆，換取更多安全步行空間，於今天動工，預計明年4月底完工。

市府指出，新竹國小透過退縮校園圍牆找回步行空間，將以穿透式圍籬搭配校門旁七層樓高的30歲老樹檸檬桉，並在老樹周邊設計出更寬闊的空間作為樹穴，同時也作為學生們等待家長接送區，未來可一路串聯學校旁的興學公園，不僅讓師生上下學更安全，周邊民眾也增添散步路線。

教育處代理處長沈靜濤說，新竹國小校內的百齡樓是市定古蹟，是竹市僅存少數見證日治時期至光復後的教育建築物，透過通學步道的修建，原本較高的圍牆改為穿透式圍籬，讓行經步道的師生和社區民眾可認識到校園內多元樹種，更可以親近感受竹小百齡樓日式建築之美。

市府自2019年起著手規畫新竹國小通學步道，經2年努力與爭取，獲內政部營建署核定2290萬元。該工程範圍包括南大路、興學街學校周邊人行步道，由泰禹工程技術顧問公司規畫設計、監造，金郁達營造股份有限公司承攬施工。