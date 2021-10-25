快訊

直播／今本土增2例 境外6例、死亡+1

桃園超商驚傳持槍搶案 男子鳴槍後奪51萬逃逸

百年新竹國小翻新通學步道 可見30年老樹、日式建築

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
目前新竹國小旁步道轉角雜亂狹小，未來將退縮圍牆擴大步道。圖／新竹市府提供
目前新竹國小旁步道轉角雜亂狹小，未來將退縮圍牆擴大步道。圖／新竹市府提供

新竹市歷史最悠久的新竹國小位於南大路及興學街交接處，學生人數多、人車流量大，校園周邊步道早已老舊破碎、校門口最具代表性的檸檬桉根部隆起，還有部分設施占用影響行走動線，市府規畫打造約400公尺通學步道，雖然距離不長，卻藉由大量退縮校園圍牆，換取更多安全步行空間，於今天動工，預計明年4月底完工。

市府指出，新竹國小透過退縮校園圍牆找回步行空間，將以穿透式圍籬搭配校門旁七層樓高的30歲老樹檸檬桉，並在老樹周邊設計出更寬闊的空間作為樹穴，同時也作為學生們等待家長接送區，未來可一路串聯學校旁的興學公園，不僅讓師生上下學更安全，周邊民眾也增添散步路線。

教育處代理處長沈靜濤說，新竹國小校內的百齡樓是市定古蹟，是竹市僅存少數見證日治時期至光復後的教育建築物，透過通學步道的修建，原本較高的圍牆改為穿透式圍籬，讓行經步道的師生和社區民眾可認識到校園內多元樹種，更可以親近感受竹小百齡樓日式建築之美。

市府自2019年起著手規畫新竹國小通學步道，經2年努力與爭取，獲內政部營建署核定2290萬元。該工程範圍包括南大路、興學街學校周邊人行步道，由泰禹工程技術顧問公司規畫設計、監造，金郁達營造股份有限公司承攬施工。

新竹國小校長張淑玲表示，新竹國小通學步道是南大路上最美的風景，擁有隨四季變化的台灣欒樹及高大的檸檬桉。期許步道完工後成為南大路上的新亮點，和社區共享校園綠意美景。

現有的新竹國小步道布滿電箱、樹穴限縮行人通行範圍，未來將退縮圍牆擴大步道。圖／新竹市府提供
現有的新竹國小步道布滿電箱、樹穴限縮行人通行範圍，未來將退縮圍牆擴大步道。圖／新竹市府提供
新竹國小旁步道因樹根浮起導致路面遭破壞。
新竹國小旁步道因樹根浮起導致路面遭破壞。

新竹 日式建築

延伸閱讀

搶救福寧宮2株百年老榕 護樹志工為老樹「吊點滴」

搶救金門百年桄榔老樹 縣林務所為樹修剪包紮盼留生機

台南東區添景點！「卓也竹園町」日式建築訴說百年歷史

強陣風來襲金門陸續傳災情 山后百年老樹倒伏

相關新聞

百年新竹國小翻新通學步道 可見30年老樹、日式建築

新竹市歷史最悠久的新竹國小位於南大路及興學街交接處，學生人數多、人車流量大，校園周邊步道早已老舊破碎、校門口最具代表性的...

新楊梅區公所對面市場、分局都老舊 議員呼籲盡速改建

桃園市楊梅區公所計畫2018年動工改建辦公廳舍，然而位於區公所對面的第二公有市場大樓建築卻老舊髒亂、形同廢墟，緊鄰的楊梅...

寶山鄉新城社區推農產直賣 黑糖、橄欖都是當地特色

寶山鄉的新城社區在行政院農委會水保局的輔導推動下，正式成立「嵐土直賣所」，要以農產直賣的方式，販售在地特色農產品，更將建...

熱心公益民眾成立玉山獅子會 救助偏鄉、貧困家庭

受疫情影響，台灣很多原本就弱勢的偏鄉孩童、貧困家庭，生存與生計所受衝擊更為嚴重，新竹一群熱心公益的民眾，會商後籌備成立「...

黑牌路燈436盞 桃市府積極納管

桃園市府推動智能路燈計畫，換裝全市16.8萬盞路燈，但議員指出，目前尚有部分黑牌路燈沒納管，擔憂成為治安死角。市府表示，...

竹縣117線不接環北路 地方反彈

新竹縣政府「縣道117線連接環北路工程」延宕5年還沒完成規畫，最新方案是不接竹北環北路，遭民代抨擊根本無法改善湖口和鳳山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。