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新楊梅區公所對面市場、分局都老舊 議員呼籲盡速改建
桃園市楊梅區公所計畫2018年動工改建辦公廳舍，然而位於區公所對面的第二公有市場大樓建築卻老舊髒亂、形同廢墟，緊鄰的楊梅警分局啟用至今一甲子，也早已達報廢年限。市議員李家興建議市府盡速規劃改建，避免楊梅區公所改建完成後，新舊建築形成強烈對比。
李家興表示，市府花了7億多元蓋楊梅區公所的新辦公大樓，如今工程將完工，周遭卻有啟用超過80年的第二公有市場、屋齡超過60年的楊梅警分局，往天空看還布滿密密麻麻的高架電線，屆時和美輪美奐的新公所相比，「人家來參訪看到就笑死了。」
李家興說，第二公有市場後方空間大部分已無攤位，許多居民也反映市場連一個公用廁所都沒有，環境非常糟糕；楊梅警分局建物結構老舊，空間不敷使用，最近天氣糟「屋內還會下小雨」，早就該原地重建。
市長鄭文燦答詢回應，楊梅行政園區預定明年6月啟用，會請都發局研究，針對大成路畫設都更區域；至於楊梅區有第一、第二及大成公有零售市場，由於3個市場都沒有搬遷意願，考量第二市場為商業用地，目前只有18攤，會優先考慮活化此市場。
鄭文燦說，楊梅分局是最老舊的分局，市府已對楊梅警分局進行建物耐震補強工程，目前警察局正在進行結構安全檢測，如果檢測結果認為需要改建，就會啟動改建計畫。
鄭文燦也提到，大成商圈已經完成部分電纜地下化，目前約有700公尺仍未改善，預計需要3600萬元經費，將要求桃園市政府工務局優先推動。
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