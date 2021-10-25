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寶山鄉新城社區推農產直賣 黑糖、橄欖都是當地特色

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶山鄉的新城社區正式成立「嵐土直賣所」，要以農產直賣的方式，販售在地特色農產品。圖／縣府提供
寶山鄉的新城社區正式成立「嵐土直賣所」，要以農產直賣的方式，販售在地特色農產品。圖／縣府提供

寶山鄉的新城社區在行政院農委會水保局的輔導推動下，正式成立「嵐土直賣所」，要以農產直賣的方式，販售在地特色農產品，更將建立線上銷售管道，希望推廣新城社區的友善農業及透過美食、小旅行、手作體驗等方式讓更多人認識寶山新城。

嵐土農產直賣所是由政府推動的跨域單位合作計畫，致力於推廣、協助地方產業價值鏈發展，水保局與新竹縣府也長期協助寶山鄉的農村社區推展農村再生與在地農產業深化，尤其近年寶山的「新城風糖」不僅凝聚在地社區，更朝企業發展。

水保局指出，新城社區的居民及志工都因為新城風糖而有更密切的關係，新城風糖也朝社會企業發展，在發展經濟的同時也追求社會與環境的永續經營，更建立起在地的回饋機制與老人關懷，還透過復耕友善種植、加工改良與產區管理優化，研發許多創新黑糖商品。

新城社區也因為新城風糖而發展出煮糖體驗活動，更提供各種課程、客家美食、農特產品展售、導覽解說服務、整合旅遊行程規畫及諮詢等，將寶山糖文化藉由產業文化行銷活動讓更多人認識，成為地方一大特色。

嵐土直賣所24日在新城風糖休閒園區啟動，副縣長陳見賢就提到，寶山的新城社區不僅剛榮獲全國銀牌農村，今年也通過「2021年優質農村體驗品質評鑑」，也在水保局協助下持續推動農村社區企業經營輔導、農村好物選拔。

陳見賢也希望藉由直賣所的啟動，能夠整合北區農村好物及青農農產作為銷售供應平台，未來更進一步達成建立在地農產線上銷售平台、以在地食材做成特色料理及以在地食材開發新產品轉換成DIY體驗的理念。

水保局 客家美食 行政院

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