熱心公益民眾成立玉山獅子會 救助偏鄉、貧困家庭

受疫情影響，台灣很多原本就弱勢的偏鄉孩童、貧困家庭，生存與生計所受衝擊更為嚴重，新竹一群熱心公益的民眾，會商後籌備成立「玉山獅子會」，日前募集物資先後幫助尖石鄉的獨居老人、原民幼童。「玉山獅子會」今天指出，每位兒童都是國家的寶貝，照顧國家未來的主人翁刻不容緩。

玉山獅子會日前舉行授證典禮，由葉夢芳出任首屆會長、郭米玉擔任第一副會長，30多名會員來自各行各業。授證典禮上葉夢芳、郭米玉特別致贈「初心」、「本分」兩本書給每一位創始會員，期許大家記得創會初心、落實會務，一起為關懷社會、偏鄉送愛盡一分力。

葉夢芳、郭米玉說，受到疫情影響，各行各業都很艱鉅，玉山獅子會的會員也不例外，但他們看到社會底層、偏鄉家庭，還有更多人迫切需要外界伸出援手，因此決定籌備，集合每個人微薄的力量，匯集成一股愛心給予協助。

行善不容等待，玉山獅子會還在籌備期間，會員們就展開公益腳步，9月16日他們集結物資前往尖石鄉，交給當地的中華曠野協會後，再由當地義工將食物烹調成愛心便當送到原鄉獨居老人家庭。

10月15日玉山獅子會再度帶著物資前往尖石，拜訪來自義大利的方濟幼兒園園長廖秀容修女，感謝現年90歲的廖秀容修女將一生奉獻給台灣偏鄉兒童教育。會員們還為方濟幼兒園的60名孩童帶來凱蒂貓書包，希望讓上學成為孩子們最快樂的事。