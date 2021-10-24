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鄭文燦訪新竹看光雕 林智堅提大新竹升格要向桃園看齊
桃園市長鄭文燦今天（24日）到訪新竹市參觀新竹光臨藝術節，還與新竹市長林智堅一同在市府前廣場欣賞光雕演出，林智堅受訪時自豪這是台灣有史以來最大的國際級城市光雕展，也提到期待大新竹能和升格為直轄市的桃園一樣，有更好的發展與建設。
鄭文燦與林智堅2人晚間7時許，在新竹市政府前廣場一同欣賞市政府建築的光雕藝術，林智堅說到「市政府的建築就是過去的新竹州廳，新竹州管理的範圍就是桃竹苗，今天鄭文燦市長特別蒞臨，我們也歡迎更多桃園市民一起來參與」。
林表示，他和鄭文燦市政交流頻繁，他們都在2014年就任，當年桃園升格直轄市，桃園在鄭文燦的帶領下脫胎換骨，包含公共建設、產業發展、醫療福祉、教育等，都因為升格而有大建設、大發展，因此他與新竹縣市民眾都期待，大新竹和桃園一樣升格有更好的未來展望。
鄭文燦則說，新竹光臨藝術節把新竹的科技、文化與城市結合在一起，是非常有魅力的展出，他也說疫情過後，新竹能藉由這樣的「夜間經濟學」，讓民眾走出戶外賞燈、逛街及消費，他認為其他外縣市的許多民眾也會想來新竹看看。
鄭文燦還當場邀請林智堅，到桃園交流振興活動，他也回顧百年前桃園與新竹同屬新竹州，不過如今已經各自發展出特色，他說「新竹縣市是同一生活圈，值得政府給新竹縣市一個更好的發展地位」，更拿竹科半導體產業來說，認為新竹合併升格能帶動經濟「如果能以直轄市的規格來發展，相信對台灣來說是好的。」
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