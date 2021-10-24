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桃園購物節抽青埔千萬房 夜市嘆：搶不到商機
桃園市政府11月5日推出桃園購物節，天天抽電動機車、周周抽汽車，最後一周抽最大獎1500萬元房子一棟，讓民眾心動，桃園、中壢等觀光夜市及攤商今天下午表示，市府促銷購物節抽大獎誘人，只是夜市攤商大都是銅板價，包括傳統市場攤家，都無法開立發票，無從帶來購物節消費客層，「商機吃不到」。
桃園購物節自11月5日至明年2月15日元宵節，民眾只要在桃園消費滿500元，上網登錄發票，就可參加抽獎，天天抽電動機車、周周抽汽車，市長鄭文燦更宣布青埔地區價值1500萬元房子，最後一周等你來抽獎，成為桃園春節前後最大手筆促銷，許多年輕族群眼睛為之一亮。
中壢觀光夜市主委鄒年炳表示，桃園購物節消費抽獎獎項誘人，只是要憑發票上網登錄，對夜市許多攤家而言，攤家做的都是銅板價生意，根本無法開立發票，無從吸引購物節帶來的商機，不如五倍券及好市乘雙券帶給攤商的商機更大。
桃園觀光夜市總幹事詹德男表示，購物節消費抽汽車、房子大獎固然吸引人，但要開立發票上網登錄，有利大賣場或連鎖超市，「路邊攤沒人在開發票」，夜市攤商小生意、金額小，無法開發票，無法吸引購物節消費客層，反而不如好市乘雙券、五倍券直接帶來商機。
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