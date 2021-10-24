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桃園436盞「黑牌路燈」壞掉無人管？ 市府：積極納管

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市府已換裝全市16.8萬盞路燈，但市議員指出，目前尚有部分黑牌路燈沒有納管，建議市府逐年納管。記者朱冠諭／攝影
桃園市府已換裝全市16.8萬盞路燈，但市議員指出，目前尚有部分黑牌路燈沒有納管，建議市府逐年納管。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府前年推動智能路燈計畫，換裝全市16.8萬盞路燈，但市議員指出，目前尚有部分黑牌路燈沒有納管，擔憂成為治安死角。市府養工處表示，只要路燈設在公共區域，就會從寬認定、積極納管，市府也會持續清查黑燈。

市議員徐玉樹表示，各社區路燈在桃園市升格前由各鄉公所管理，在市府接管後，部分社區至今尚未納入維修養護範圍，因地處偏遠或夜間照明不足，容易發生交通危險及宵小橫行，如果路燈壞了，也找不到人修理。

市議員林昭賢說，早期地方有不少私自興建的黑牌路燈，若為不開放外人進出的「封閉型社區」，無法列入市府養護範圍，因為申請程序嚴格，必須將社區從全封閉式改為半封閉式，部分社區民眾仍有疑慮。

養工處指出，目前桃園尚有436盞路燈尚未納管，最多是在新屋有172盞，其次是楊梅84盞、龍潭52盞；原則上，公所納管過的路燈市府都會接管。

養工處表示，若管委會同意開放為每天上午6點至晚上10點車輛可經過的半封閉型社區，並函文至區公所認定，符合者即可提報養工處納管；若區公所無法認定，則提報專案小組認定；資格不符者，無法納入市府養護範圍，但養工處不會強制拆除。

工務局長賴宇亭表示，市府已更新約16萬8000多盞智能路燈，今年起每年電費將從2億1900萬元下降至6600萬元，路燈故障案件從每月6200件下降至2000件，平均維修時間也從48小時縮短至15小時。

賴宇亭說，節能路燈換裝計畫採用PFI民間融資提案採購模式，由私人企業先投資，政府購買路燈公共服務，相較於傳統政府採購模式，可依據服務績效付款，將有效提升服務品質，降低政府支出。

桃園 員林

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