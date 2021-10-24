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第2屆桃園後湖溪水上音樂會 湧300人參與

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園浪漫後湖溪-湖光月色水上音樂會，湧入300人一同參與。記者翁唯真／翻攝
桃園浪漫後湖溪-湖光月色水上音樂會，湧入300人一同參與。記者翁唯真／翻攝

桃園市新屋區後湖溪持續建設中，市府第2年舉辦「浪漫後湖溪-湖光月色水上音樂會」，並邀請知名樂團齊力開唱，現場湧入大量民眾、桃園副市長李憲明也到場頂著低溫一同歡聚。

繼去年邀請桃青之星新生代年輕歌手，乘著竹筏在後湖溪上深情開唱獲熱烈迴響後，今年則選在海浪及月光的相伴下，邀請嘻哈學霸熊仔、搖滾樂團四分衛主唱陳如山、安眠巫師守夜人及饒舌暖男HOWZ等知名樂團熱力開唱，共湧入約300人，在粉絲的尖叫聲中李憲明昨晚也開心的與所有樂迷朋友相約明年再來。

李憲明表示，後湖溪位於永安漁港北岸，全長1.3公里，市府自108年起免費提供桃園市民獨木舟體驗，參加人數已突破4500人次，因此，將再投入5000萬元打造後湖溪生態園區，今年11月將陸續動工。

李憲明指出，市府正推動後湖逐浪天梯計畫，將緊臨後湖溪的海岸打造1條長約2公里的天然拋石護岸堤，讓遊客做生態觀察；天籟海堤則是利用海浪拍打或海風吹拂，壓縮孔隙內的空氣，吹奏出大自然的聲音，並積極與新竹縣政府合作興建雙新自行車跨橋。

環保局長呂理德說，明年將首創推出海岸生態旅遊電子套票系統，協助當地社區開發高品質的生態遊程，結合在地優質的休閒農業，提高觀光遊憩品質。

桃園浪漫後湖溪-湖光月色水上音樂會，邀請知名樂團熱力開唱。記者翁唯真／翻攝
桃園浪漫後湖溪-湖光月色水上音樂會，邀請知名樂團熱力開唱。記者翁唯真／翻攝

桃園 樂團 生態園區

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