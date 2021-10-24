第2屆桃園後湖溪水上音樂會 湧300人參與

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-09-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 新竹火車站、辛志平校長故居、微生 Float Dept.。 新竹的風，在大家的印象裡應該是很強勁的吧！新竹的風，吹撫而來的氣息，成為了新竹人舉手投足裡的氣質。 氣質存在在老宅改建的早午餐餐廳裡； 氣質存在在校長故居所訴說而出的品德教育裡； 氣質存在在東門市場青年族群打造的創意餐館裡； 氣質存在在新竹靠海的海邊步道裡； 原來，新竹的風，吹出的是這麼有氛圍的氣質旅行呀！

2021-10-20 09:00