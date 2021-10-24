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桃園地王肯德基熄燈震驚 最熱鬧車站商圈業態改變

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市中正路、復興路口「桃園地王」肯德基中正店結束營業，招牌拆卸，晚上車水馬龍，引起討論。記者曾增勳／攝影
桃園市中正路、復興路口「桃園地王」肯德基中正店結束營業，招牌拆卸，晚上車水馬龍，引起討論。記者曾增勳／攝影

今年疫情下，桃園市最熱鬧的桃園火車站商圈業態改變，桃園區中正路口、蟬聯15年「桃園地王」店面的肯德基中正店，最近突然「熄燈」結束營業，引起商圈業者震驚。桃園市房仲業者今天上午表示，肯德基中正店所在黃金地點，租金開價每月60多萬元，疫情衝擊餐飲業，該店研判租金降不下去關店，連帶引起商圈業態改變。

桃園區中正路、復興路口的桃園火車站商圈黃金地段，肯德基、麥當勞、百貨餐飲業林立十分熱鬧，該路口「三角店」15年來蟬連「桃園地王」，估算每坪單價約148萬元，如今肯德基中正店突貼出結束營業公告、招牌拆除。

知情房仲業者說，肯德基該店承租多年，租金從每月4、50萬元一路漲到60幾萬元，疫情影響，餐飲業不好，租金卻未降，業者難以為繼。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧說，桃園車站商圈一樓店面租金，以店面大小估算，每坪約5000至8000元，中正路商圈店面最貴，每坪上看1萬元。台灣房屋中正藝文直營店長郭榛溱認為，今年疫情下，餐飲只能做外賣，生意受影響，附近小店鋪撐不住，附近有些小店面6至8月租金下降，最大租金降二分之一，但是黃金地段租金降下去，甚至商圈房市看好，新建案行情每坪40萬以上。

信義房屋縣府店專案經理陳冠甫表示，桃園火車站商圈最熱鬧，中正路口的肯德基中正店面租金開價60幾萬元，租金不低，由於綠線捷運開發，更看好商圈未來，不會有地主賣地，尤其疫情下，有的美容美甲業撐不下去，復興路有的店面降租金，店鋪業態改變，但因車站商圈遠景看好，甚至新建案房子每坪單價逾40萬元。

桃園市中正路、復興路口「桃園地王」店面的肯德基中正店結束營業，招牌拆卸，一旁剩麥當勞店仍在。記者曾增勳／攝影
桃園市中正路、復興路口「桃園地王」店面的肯德基中正店結束營業，招牌拆卸，一旁剩麥當勞店仍在。記者曾增勳／攝影

桃園 肯德基 疫情

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