桃園地王肯德基熄燈震驚 最熱鬧車站商圈業態改變

今年疫情下，桃園市最熱鬧的桃園火車站商圈業態改變，桃園區中正路口、蟬聯15年「桃園地王」店面的肯德基中正店，最近突然「熄燈」結束營業，引起商圈業者震驚。桃園市房仲業者今天上午表示，肯德基中正店所在黃金地點，租金開價每月60多萬元，疫情衝擊餐飲業，該店研判租金降不下去關店，連帶引起商圈業態改變。

桃園區中正路、復興路口的桃園火車站商圈黃金地段，肯德基、麥當勞、百貨餐飲業林立十分熱鬧，該路口「三角店」15年來蟬連「桃園地王」，估算每坪單價約148萬元，如今肯德基中正店突貼出結束營業公告、招牌拆除。

知情房仲業者說，肯德基該店承租多年，租金從每月4、50萬元一路漲到60幾萬元，疫情影響，餐飲業不好，租金卻未降，業者難以為繼。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧說，桃園車站商圈一樓店面租金，以店面大小估算，每坪約5000至8000元，中正路商圈店面最貴，每坪上看1萬元。台灣房屋中正藝文直營店長郭榛溱認為，今年疫情下，餐飲只能做外賣，生意受影響，附近小店鋪撐不住，附近有些小店面6至8月租金下降，最大租金降二分之一，但是黃金地段租金降下去，甚至商圈房市看好，新建案行情每坪40萬以上。