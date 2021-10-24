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中壢殯葬園區焚化爐增設工程 明年中開工

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢殯葬園區工程用地已完成徵收，現設為臨時停車場。記者翁唯真／攝影
桃園中壢殯葬園區工程用地已完成徵收，現設為臨時停車場。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢殯葬園區自升格直轄市來，就被點名焚化爐不敷使用，市政府於2014辦理「禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程」，卻因土地徵收問題導致工程延宕，因此遭審計部桃園市審計處點名。

中壢殯葬園區自2005年啟用的6座焚化爐已量能不足許久，原定2018年要開始動工，卻因土地徵收問題頻頻卡關，自2016至2020年市府共花了約4億元才將土地徵收完畢，也將地上房屋建築拆除完成，目前土地設為臨時停車場供民眾停放車輛。

桃園市政府殯葬管理所長許威儀表示，2公頃的土地包含樹林區及設為臨時停車場區域，全數在去年都完成徵收，因地主達百人，加上地主質疑查估公司所開出的價錢不等同於中壢區的住宅區市價，才導致雙方一直談不攏，經歷了多次溝通協商所幸完成。

許威儀指出，目前工程已進入到設計階段，預計明年6月開始動工，第1期工程會先以12座焚化爐為主，預算6億6000萬元；第2期則是禮廳大樓、遺體處理中心及地下停車場的興建，因此為重大工程，希望明年也能爭取到中央補助。

根據桃園施政成果透明資訊網，工程總計花費約20億元，預計2023年9月底完工。

桃園中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程將於明年6月動工。記者翁唯真／攝影
桃園中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程將於明年6月動工。記者翁唯真／攝影

桃園 土地徵收 停車場

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