獅潭鄉山村新丁粄飄香 傳唱客家戲曲不輟

1985年10月25日慶祝台灣光復40周年，當時在苗栗縣獅潭鄉新興社在義民廟演出客家戲曲「羅通掃北」造成轟動，影片經修復，昨晚重回義民廟播映，勾起許多人回憶，獅潭鄉新店社區千歲團將於10月30日粉墨登場「接力」，演出客家三腳採茶戲「姊妹過渡」戲碼，饒富傳承意義。

水土保持局台中分局、苗栗縣政府輔導補助獅潭鄉新店社區，連續第9年舉辦文化傳承、千歲饗宴、客家新丁粄活動，以打新丁粄為主軸，配合在地食材-客家美食、里山生態，透過傳統祭祀文化、客家採茶戲、客家八音表演等多項社區成果展演，詮釋及傳承客家文化，昨晚規畫一場懷舊電影，也別具意義。

新店社區發展協會理事長蕭芳纓說，新興社是獅潭鄉早期北管八音劇團，1985年10月25日慶祝台灣光復40周年，新興社在義民廟表演「邏通掃北」，她印象深刻當時盛況，全鄉不分男女老幼，幾乎都來看戲，36年後社區戲曲班有8、90歲老人家，也有6到10歲的兒童，集合老、中、青，社區千歲團由榮興客家採茶劇團指導，10月30日上午11點在義民廟演出客家三腳採茶戲。

此外，打新丁粄是客家庄的特有文化，目的是祈求新生男丁平安長大，藉此向親戚、鄰里報喜，更象徵著父母對家中添丁的喜悅及對孩子的期許，新丁粄也是美食，切成條狀煎炸煮都相宜。