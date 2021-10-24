快訊

陳柏惟任期剩7天 黃偉哲發文「選罷制度門檻值得再思考」遭網批

共享電動機車進駐南庄？ 文觀局聯絡平台推動

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉觀光資源豐富，康濟吊橋連接兩岸，一水之隔各具特色。記者范榮達／攝影
苗栗縣南庄鄉觀光資源豐富，康濟吊橋連接兩岸，一水之隔各具特色。記者范榮達／攝影

苗栗縣南庄鄉觀光資源豐富，縣府文化觀光局評估條件適合進駐共享電動機車，扮演聯絡平台角色，並完成第一次會勘，地方及業者初步都抱持樂觀態度，至於有關細節，還要進一步研議推動。

南庄鄉2016獲認證國際慢城，兼具自然與人文之美，並有特色生態、物產及美食，文觀局認為共享電動機車不僅符合環保潮流，可以減輕交通負擔，也適合玩賞南庄，日前邀集縣府工務處、參山國家風景區管理處、南庄鄉公所，部落、商圈代表，及公車、電動機車業者等相關人員會勘，各方都相當樂觀。

鄉長羅春蓮說，南庄鄉景點眾多，共乘電動機車做為遊南庄工具有其優點，她也樂見，但有些景點路程較遠、較陡，例如向天湖、獅頭山等，萬一電動機車中途沒電，反而增加困擾，因此必須先要克服，廣設充電站，方便騎乘電動機車，才不會掃了遊興。

文觀局技正謝國昌強調文觀局是南庄設置共享電動機車聯絡平台，溝通地方及業者相關意見，並牽涉站點、充電站及技術等層面，還有待進一步研議，但初步共識都是往樂觀的方向，文觀局會持續努力推動。

苗栗縣南庄鄉觀光資源豐富，康濟吊橋連接兩岸，一水之隔各具特色。記者范榮達／攝影
苗栗縣南庄鄉觀光資源豐富，康濟吊橋連接兩岸，一水之隔各具特色。記者范榮達／攝影

南庄 電動機車 國家風景區

延伸閱讀

桃園好市乘雙券 把五倍券放大兩倍

jpp-KY跨足泰國自製電動機車 擬明年底量產

攻武嶺最暢通的電動機車品牌！光陽IONEX 3.0往合歡山換電站啟用

最高27,000元！台北市政府再加碼電動機車補助

相關新聞

桃市敬老金 地方盼調回2500元

桃園市65歲以上長者三節敬老金去年調降，從每次2500元降為2000元，不少長者希望調回原本金額，國民黨籍市議員周玉琴反...

桃市金陵路 將闢替代道路紓解

桃園市平鎮區金陵路是通往中壢、龍潭、大溪的重要道路，但上、下班尖峰時段常塞車，地方期盼情況能獲改善，而市府工務局評估後也...

竹市慈雲路 擬先優化行人動線

新竹市慈雲路交通繁忙，市府有意增設人行空橋，以利行人與學童往返通行，但好不容易完成初步規畫，3年來卻遲遲無下文，地方民代...

張文華返鄉科學養蜂 年年得獎

苗栗縣公館鄉青年張文華，6年前放棄科技公司工程師高薪，返鄉繼承養蜂家業，雖然有時要四處遷移尋找蜜源植物，好比游牧民族生活...

百年古窯特展 一探客家陶文化

台灣陶文化協會從全國募集了11件興隆窯、恒益窯所生產的百年陶缸，昨天在苗栗縣台灣客家文化館展出，引領眾人一探客家先民不可...

國旅加溫 竹縣下月推2遊程

疫情趨緩後國旅加溫，台南有旅行業者昨帶團北上造訪司馬庫斯，縣府交旅處長游志祥特地送上擂茶、仙草茶等名產。縣府也宣布11月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。