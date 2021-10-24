共享電動機車進駐南庄？ 文觀局聯絡平台推動

苗栗縣南庄鄉觀光資源豐富，縣府文化觀光局評估條件適合進駐共享電動機車，扮演聯絡平台角色，並完成第一次會勘，地方及業者初步都抱持樂觀態度，至於有關細節，還要進一步研議推動。

南庄鄉2016獲認證國際慢城，兼具自然與人文之美，並有特色生態、物產及美食，文觀局認為共享電動機車不僅符合環保潮流，可以減輕交通負擔，也適合玩賞南庄，日前邀集縣府工務處、參山國家風景區管理處、南庄鄉公所，部落、商圈代表，及公車、電動機車業者等相關人員會勘，各方都相當樂觀。

鄉長羅春蓮說，南庄鄉景點眾多，共乘電動機車做為遊南庄工具有其優點，她也樂見，但有些景點路程較遠、較陡，例如向天湖、獅頭山等，萬一電動機車中途沒電，反而增加困擾，因此必須先要克服，廣設充電站，方便騎乘電動機車，才不會掃了遊興。