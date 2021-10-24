共享電動機車進駐南庄？ 文觀局聯絡平台推動
苗栗縣南庄鄉觀光資源豐富，縣府文化觀光局評估條件適合進駐共享電動機車，扮演聯絡平台角色，並完成第一次會勘，地方及業者初步都抱持樂觀態度，至於有關細節，還要進一步研議推動。
南庄鄉2016獲認證國際慢城，兼具自然與人文之美，並有特色生態、物產及美食，文觀局認為共享電動機車不僅符合環保潮流，可以減輕交通負擔，也適合玩賞南庄，日前邀集縣府工務處、參山國家風景區管理處、南庄鄉公所，部落、商圈代表，及公車、電動機車業者等相關人員會勘，各方都相當樂觀。
鄉長羅春蓮說，南庄鄉景點眾多，共乘電動機車做為遊南庄工具有其優點，她也樂見，但有些景點路程較遠、較陡，例如向天湖、獅頭山等，萬一電動機車中途沒電，反而增加困擾，因此必須先要克服，廣設充電站，方便騎乘電動機車，才不會掃了遊興。
文觀局技正謝國昌強調文觀局是南庄設置共享電動機車聯絡平台，溝通地方及業者相關意見，並牽涉站點、充電站及技術等層面，還有待進一步研議，但初步共識都是往樂觀的方向，文觀局會持續努力推動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言