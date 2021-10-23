桃園金陵路車流量大尖峰塞爆 市府計畫開替代道路紓解

桃園市平鎮區金陵路是來往中壢、龍潭、大溪的重要道路，因為可連結66快速公路，還穿過市區多個主要平面道路，尖峰時段必塞車，地方上爭取替代道路有結果，市政府同意在與金陵路五、六段平行西南位置開闢替代道路，長950公尺寬15公尺，完工後可以有效分擔金陵路的車流。

平鎮區東勢里長游鳳祿指出，金陵路不是尖峰時間也常塞車，車禍、施工更塞，以前幫忙台北大學平鎮校區開闢連外道路就覺得困難重重，但是跟解決金陵路五、六段塞車問題不能比，升直轄市前花很多年想辦法解決問題，但是一直無解，有人提議拓寬現有的道路，但光徵收土地費用就要花10多億元，而且馬路兩邊地主反對的多。

升直轄市以後，市議員黃敬平等人請當時工務局長黃治峯（現任市政府秘書長）幫忙，與游鳳祿里長和地方其他民代多次會勘，最後決定在快速道路一段986巷往建安宮開闢新的替代平行道路，全長950公尺路寬15公尺，計畫道路和金陵路平行，兩條路距離不到1公里，可以減輕金陵路的壓力。

游鳳祿說，新的計畫替代道路因為大部分經過農地，農民認同開路以後大型農機容易進出，幾乎都表示歡迎，兩年前開說明會的時候大家都讚成，昨天開第1次公聽會，黃敬平、莊玉輝、楊家俍和在地議員的助理都到場，除了有農民反映希望開路的土方能夠提供整田使用，沒有特別反對的聲音，預計12月初還要再開一次公聽會，到時候如果獲得大家支持就可以開始辦理工程發包作業。

黃敬平表示，市府替代道路用地費初估需1.7億元，工程費不超過5000萬元，完工後可以紓解66快速公路和金陵路五段路口、平東路和金陵路四段路口的交通尖峰時段壅塞，成為金陵路的替代道路，未來還可以延伸至平鎮龍慈路，紓解平鎮東勢里、建安里一帶的交通瓶頸問題。