竹縣年底前推12場客家戲曲 「天上聖母」今天搶先登場
新竹縣政府今天邀來國立臺灣戲曲學院在新竹縣文化局演藝廳，上演傳統客家戲曲「天上聖母」，縣長楊文科、前縣長林光華也到場欣賞，600個座位座無虛席。為回饋鄉親，縣府指出，年底前還有12場客家戲曲場次，採免費索票入場，歡迎聆賞。
國立臺灣戲曲學院團長梁月孆說，感謝縣長楊文科重視客家文化，很高興再次來到新竹縣推廣客家大戲，「天上聖母」演繹海上守護神媽祖的傳奇故事，從立願得天書、離魂救漁民、桃花山降妖及智收海宴公等橋段，傳遞媽祖保佑4海昇平的救難精神。
縣府文化局指出，國立臺灣戲曲學院是國內傳統戲曲人才養成的重要學府，更推行全國唯一12年一貫學制，網羅了「戲劇、音樂、舞蹈、雜技、文學」等方面有長才的在校生及校友，希望透過演出燃起鄉親對客家傳統戲曲的熱情，更認識客家戲曲文化。
黃小姐今天本從苗栗遠道而來賞戲，她說，自己很喜歡客家戲曲，是國立臺灣戲曲學院的「鐵粉」，平時就會揪自己的親朋好友，跟著劇團到台灣南北各縣市看表演。
楊文科說，錯過「天上聖母」展演也沒關係，臺灣戲曲學院青年劇團未來將配合新竹縣客家藝術節活動，規畫了12場客家戲曲到新竹縣各鄉鎮市演出，10月30日、11月、12月，將分別到竹東鎮五穀宮、惠昌宮，以及峨眉隆聖宮，上演「神農大帝」、「姑嫂冤家」精彩客家大戲，活動免費入場，歡迎民眾踴躍前往欣賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言