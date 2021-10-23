竹縣年底前推12場客家戲曲 「天上聖母」今天搶先登場

新竹縣政府今天邀來國立臺灣戲曲學院在新竹縣文化局演藝廳，上演傳統客家戲曲「天上聖母」，縣長楊文科、前縣長林光華也到場欣賞，600個座位座無虛席。為回饋鄉親，縣府指出，年底前還有12場客家戲曲場次，採免費索票入場，歡迎聆賞。

國立臺灣戲曲學院團長梁月孆說，感謝縣長楊文科重視客家文化，很高興再次來到新竹縣推廣客家大戲，「天上聖母」演繹海上守護神媽祖的傳奇故事，從立願得天書、離魂救漁民、桃花山降妖及智收海宴公等橋段，傳遞媽祖保佑4海昇平的救難精神。

縣府文化局指出，國立臺灣戲曲學院是國內傳統戲曲人才養成的重要學府，更推行全國唯一12年一貫學制，網羅了「戲劇、音樂、舞蹈、雜技、文學」等方面有長才的在校生及校友，希望透過演出燃起鄉親對客家傳統戲曲的熱情，更認識客家戲曲文化。

黃小姐今天本從苗栗遠道而來賞戲，她說，自己很喜歡客家戲曲，是國立臺灣戲曲學院的「鐵粉」，平時就會揪自己的親朋好友，跟著劇團到台灣南北各縣市看表演。