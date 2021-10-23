不一樣的烤地瓜體驗 孩子挑選清洗甘薯感受生活甘苦

「這次烤地瓜的感受很不一樣！」苗栗家扶基金會響應「甘苦生活節」，今天在後龍鎮在地店家「古式土窯炭烤地瓜」邀社區親子烤地瓜，不同於以往焢窯、烤甘藷活動，孩子們必須自己挑選地瓜、清洗後再烘烤，從參與過程中了解烤地瓜、賣地瓜職業的甘苦，體會「與家同甘共苦、幸福社區共好」主題，一同來關懷弱勢。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴指出，苗栗家扶目前扶助的918戶家庭中，有6%的家長職業是從事農漁牧業，農業收入不多，以致生活相較顯得清貧，10月17日是國際消除貧困日，家扶歷年來都響應並推動「甘苦生活節」，期盼透過在社區中各項活動，帶領大眾認識弱勢孩子與家長面臨的「貧」頸，藉此喚起社會對弱勢兒少需求的重視，支持推動弱勢兒少與家庭的各項服務。

「古式土窯炭烤地瓜」老闆古達鋒一家曾接受家扶幫助多年，仰賴賣地瓜收入來養大4名子女，現已是自立家庭，大女兒讀研究所，么女也已高中，一家以回饋之心提供場所協助家扶辦這場活動。