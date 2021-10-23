百年古窯遺址將變身社區公園 陶協會請命盼設遺址公園

苗栗縣竹南蛇窯窯主林瑞華、鄧淑慧夫婦投入20年在頭份斗煥坪地區尋訪興隆窯、恒益窯古窯址，找到現今已知「最早的客家窯廠」的遺跡，台灣陶文化協會全省徵集到11件古窯生產的百年陶缸，缸上還有特殊「印記」，今起在台灣客家文化館展出，老缸重見天日，引領眾人一探客家先民不可或缺的生活陶文化；古窯遺址現已規畫開闢社區公園 ，協會也向相關單位請命，期盼爭取闢為古窯遺址公園，深耕在地陶文化。

頭份百年古窯特展上午揭幕，縣長徐耀昌、議長鍾東錦專程前往參加，現場展出古窯當年生產的陶缸，每個都有至少75年以上的歷史，還有不少古窯遺址挖掘出的陶文物，喚起不少參觀者對生活陶的童年記憶，展出預定至11月28日止。

台灣陶文化協會理事長鄧淑慧指出，2007年在古窯址發現印有恒益窯的缸唇碎片，確定了窯址，可惜大部分窯址已因高鐵施工而破壞；2011年她在研究報告中證實興隆窯與恒益窯的古窯址，且是台灣已知最早的客家窯廠，協會希望藉由這次活動，找尋客家人生活的軌跡和生活陶記憶。

她指出，早期家戶都有的醃缸、水缸、米缸是生活不可或缺的陶器，更是日常一部分，但經時代更迭，年輕一代已不知老醃缸的妙用和珍貴，在搬家或老屋改建時任意遺棄，希望透過特展將老醃缸一一介紹展示，在藝術展覽場域，它們不再是被時代淘汰的生活陶器，而是具有工藝文化價值，且被收藏家珍藏的工藝品。