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海梨柑嫁接葡萄柚 竹縣寶山農產「葡萄蜜柚」正當時
新竹縣寶山鄉農特產多元，有綠竹筍、柑橘、橄欖、火龍果、楊桃、茶花等，近年更力推海梨柑嫁接葡萄柚的「葡萄蜜柚」，滋味酸甜，鄉農會今天舉辦直銷站周年慶與農民節活動，縣長楊文科也到場促銷當季的葡萄蜜柚，歡迎搭配五倍券、農遊券購買。
寶山鄉農會農民直銷站由於地理鄰近竹科，在地在產自銷的蔬果成為竹科人另類買菜的好地方，疫情期間所推出蔬菜箱，更是熱銷一空，銷售業績逐年成長，正逢10月葡萄蜜柚的產期，成為直銷站主打農特產。
寶山鄉農會總幹事陳信良說，近年寶山農會重點推廣為海梨柑嫁接葡萄柚的「葡萄蜜柚」，風味接近葡萄柚，味道更增添甜味，含維生素C、礦物質、有機酸、膳食纖維等，目前寶山葡萄蜜柚種植面積約15公頃，產量每年約450公噸，入菜、打汁都美味。
楊文科今天到寶山鄉農會參與活動，頒發傑出農民、婦女、青年3項農民獎，分別由廖英雄、江王玉秋、鄒緯鋒榮獲，也期勉獲獎農民未來持續精進，推廣及帶動新竹縣農業新思維。
76歲廖英雄獲得傑出農民肯定，他為人謙和、熱心公益，務農超過一甲子，「越做身體越好」，很開心獲獎；江王玉秋種植綠竹筍、當令蔬菜及水果，自產自銷也致力於家政推廣；鄒緯鋒與父、母親共同飼養毛豬，工作態度認真負責，且積極吸收新知，今年獲得傑出青農肯定。
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