環保綠建材工廠常飄惡臭 居民拉布條抗議

桃園市蘆竹區的台灣默瑞建材股份有限公司，因生產原料用到廚餘及紡織汙泥，今被工廠附近上百名居民抗議未做好空污處理，惡臭常隨風飄散，嚴重影響作息和健康，要求公司改善，也盼環保局監督把關；默瑞強調公司有按照法規做排放氣體淨化工作，盡可能降低對周遭環境影響。環保局則回應該公司還在試營運階段，期限到月底，如果檢測未過關，就不會發使用執照。

抗議民眾分別來自默瑞公司附近的坑口、海湖及濱海3個里，普遍反映工廠只要運作就會飄散惡臭，味道類似廚餘發酵、豬糞和藥水阿摩尼亞的混合物，相當刺鼻，隨著沿海強勁風勢，最遠大概500公尺外的民宅都能聞到，經常因此吃不下飯，晚上也睡不著覺。

坑口里王姓居民表示，默瑞不僅影響附近居民，工廠與海湖國小僅隔一條馬路，惡臭也經常飄進學校，除了教學品質受影響，學生的健康也堪慮；海湖國小一名導護媽媽表示，工廠的煙囪有時排放白煙，但有時也會排放黑煙。由於海湖國小還有幼稚園的小朋友，自己到學校替小朋友講故事時，也常聞到臭味。

抗議活動發起人、坑口里長徐垂勇表示，默瑞廠址前身是三農化工工廠，主要製造有機肥，居民忍受惡臭已經十幾年，原以為三農遷廠後會好轉，沒想到接手廠址的莫瑞也做類似事業。默瑞現在是試營運，期限到27日，也希望政府重視，不要讓惡臭廢氣再殘害地方。

默瑞執行長李文章喊冤，每個人對氣味的忍受度很主觀，因此環保署有制定事業廢氣排放標準，公司也找了公正第三方紀錄廢氣濃度，結果都在標準以下。他也強調，公司為了把對地方的影響降到最低，相關淨化設備都有做，也有負壓設備避免原料氣味外流。