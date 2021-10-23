快訊

第12輪三款疫苗開打 嚴重過敏反應五大症狀一次看

14年前遭竊257萬元茶葉 日前DNA比對終破「冷案」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環保綠建材工廠常飄惡臭 居民拉布條抗議

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
台灣默瑞建材公司因生產原料會用到廚餘跟紡織汙泥，讓附近居民抱怨常聞到惡臭。記者陳俊智／攝影
台灣默瑞建材公司因生產原料會用到廚餘跟紡織汙泥，讓附近居民抱怨常聞到惡臭。記者陳俊智／攝影

桃園市蘆竹區的台灣默瑞建材股份有限公司，因生產原料用到廚餘及紡織汙泥，今被工廠附近上百名居民抗議未做好空污處理，惡臭常隨風飄散，嚴重影響作息和健康，要求公司改善，也盼環保局監督把關；默瑞強調公司有按照法規做排放氣體淨化工作，盡可能降低對周遭環境影響。環保局則回應該公司還在試營運階段，期限到月底，如果檢測未過關，就不會發使用執照。

抗議民眾分別來自默瑞公司附近的坑口、海湖及濱海3個里，普遍反映工廠只要運作就會飄散惡臭，味道類似廚餘發酵、豬糞和藥水阿摩尼亞的混合物，相當刺鼻，隨著沿海強勁風勢，最遠大概500公尺外的民宅都能聞到，經常因此吃不下飯，晚上也睡不著覺。

坑口里王姓居民表示，默瑞不僅影響附近居民，工廠與海湖國小僅隔一條馬路，惡臭也經常飄進學校，除了教學品質受影響，學生的健康也堪慮；海湖國小一名導護媽媽表示，工廠的煙囪有時排放白煙，但有時也會排放黑煙。由於海湖國小還有幼稚園的小朋友，自己到學校替小朋友講故事時，也常聞到臭味。

抗議活動發起人、坑口里長徐垂勇表示，默瑞廠址前身是三農化工工廠，主要製造有機肥，居民忍受惡臭已經十幾年，原以為三農遷廠後會好轉，沒想到接手廠址的莫瑞也做類似事業。默瑞現在是試營運，期限到27日，也希望政府重視，不要讓惡臭廢氣再殘害地方。

默瑞執行長李文章喊冤，每個人對氣味的忍受度很主觀，因此環保署有制定事業廢氣排放標準，公司也找了公正第三方紀錄廢氣濃度，結果都在標準以下。他也強調，公司為了把對地方的影響降到最低，相關淨化設備都有做，也有負壓設備避免原料氣味外流。

李文章也說，目前測試已經結束，靜待環保局審查結果；環保局表示，默瑞公司試營運期間做過4次稽查，均未發現異常，如果最終檢測結果未通過，就不會發使用執照。

台灣默瑞建材公司因生產原料會用到廚餘跟紡織汙泥，讓附近居民抱怨常聞到惡臭。記者陳俊智／攝影
台灣默瑞建材公司因生產原料會用到廚餘跟紡織汙泥，讓附近居民抱怨常聞到惡臭。記者陳俊智／攝影

廚餘 桃園 空污

延伸閱讀

最貴蚊子館花蓮環科求活化 縣府提案租期延長到20年

為錢22刀刺死養育恩人 法院裁定狠心男收押不禁見

俄國火藥兼化學工廠爆炸 已知造成16死

工廠冒黑煙民眾憂空汙 屏東衛生局稽查疑似製作偽藥

相關新聞

環保綠建材工廠常飄惡臭 居民拉布條抗議

桃園市蘆竹區的台灣默瑞建材股份有限公司，因生產原料用到廚餘及紡織汙泥，今被工廠附近上百名居民抗議未做好空污處理，惡臭常隨...

新竹光臨藝術節不只光雕秀 周末還能逛市集、看表演

2021新竹光臨藝術節重頭戲「光雕展演」昨天起一連10天登場，9件光雕作品照亮竹市古蹟、建築。新竹市長林智堅今天也推薦3...

竹市慈雲路大空橋「只聞樓梯響」 地方盼加速建設

新竹市慈雲路交通繁忙，市府有意增設空中行人步道橋，以利行人與學童往返通勤，但好不容易完成初步規畫，迄今卻遲無下文，地方民...

菸害防制、癌症篩檢有成 竹縣衛生局拿全國保健8大獎項

衛生福利部國民健康署日前在台中舉辦的全國保健會議，新竹縣政府衛生局囊括8大獎項，包含菸害防制戒菸服務與稽查績效、癌症篩檢...

桃園將補助社區 添購廚餘處理機

中央防範非洲豬瘟，目前199頭以下養豬場仍禁用廚餘養豬。桃園市議員呂林小鳳發現許多民眾把廚餘當一般垃圾丟，湯湯水水常隨垃...

坤輿中止試運轉撤銷 自救會抗議

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設事業廢棄物掩埋場引發居民反彈，縣府3月初宣布中止坤輿試運轉計畫，但業者提訴願後，環保署9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。