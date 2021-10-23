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新竹光臨藝術節不只光雕秀 周末還能逛市集、看表演

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市中正路及中央路交叉口有複象公場帶來動感舞蹈，邀請民眾一起共舞。圖／新竹市政府提供
新竹市中正路及中央路交叉口有複象公場帶來動感舞蹈，邀請民眾一起共舞。圖／新竹市政府提供

2021新竹光臨藝術節重頭戲「光雕展演」昨天起一連10天登場，9件光雕作品照亮竹市古蹟、建築。新竹市長林智堅今天也推薦3處「行家必訪」亮點，包含護城河連2個周末的「光臨市集」好逛好買；中正路與護城河沿線66場街頭展演，馬戲、劇團、魔術、舞蹈都有；「光臨大型戶外公演」共6場，今晚7點由FOCA福爾摩沙馬戲團率先上場。

新竹光臨藝術節號稱是全台最大規模的光雕秀，由台灣、國際藝術家攜手創作，每晚6點在新竹市登場，市區9座建築、古蹟包括新竹車站、州廳、美術館、專賣局新竹支局等都有光雕投影搭配壯麗音樂，昨晚開跑，市府統計9大展區累積有20萬人次造訪。

林智堅說，光臨藝術節第1大亮點是護城河沿岸的「光臨市集」，23、24日與30、31日，連續2個周六、日5點至10點登場，集結全台100攤文創市集，有各式手作好物、工藝、植栽，還有囊括各家蔬食、咖啡飲品、甜點，是新竹今年度最大的夜間市集。

光臨市集沿著府後街、中央路至世界街、青少年館周邊分A至F共6區，餐飲攤位有名產海瑞貢丸、國際米粉、老宅李克承的肉桂捲、日日春油飯等，並邀請線上設計師品牌，找來原創手作「原來如此工作室」日韓系陶藝器皿、「山本口金店」人氣皮革工藝、「石樂賣所」生活石藝品、「去哪裡都行」木頭手繪品等特色商品，好吃又好逛。

第2大亮點是66場次的街頭展演，在光臨節期間每周五、六、日晚上6點至9點，在光雕展區沿線登場，近20個表演團隊、街頭藝人輪番演出，表演多元精采，包括劇團、舞蹈團、馬戲團、雜耍、花式調酒及魔術等，甚至還有全民共舞邀遊客一起動起來。

護城河圓形舞台有好玩的劇團、虎劇場、野孩子肢體劇場、不然B計畫、艸雨團舞蹈劇場與紅鼻子馬戲團；議會前廣場有定點表演，有小丑、花式調酒師、魔術雜耍等表演。中正路及中央路交叉口還有複象公場帶來多場動感舞蹈，邀請大家一起共舞。

第3大亮點是6場次大型戶外公演所有場次皆為免費，邀請眾多台灣經典劇團輪番演出，從今天起至11月27日預計有5團6場次的經典鉅作，陸續邀來FOCA福爾摩沙馬戲團、臺灣特技團、紙風車劇團、明華園戲劇團與朱宗慶打擊樂團等團體接力演出，精彩可期。

市府也推薦，來新竹市消費一定要參加抽獎活動，有機會將休旅車帶回家，只要在竹市開立電子發票店家消費滿500元，即可登錄「買爆新竹」官網憑發票序號參加抽獎，最大獎為MAZDA休旅車，還有Gogoro、iPhone13；入住47家指定飯店，住宿達800元並登錄發票，即可參加周周抽Gogoro，邀請國人新竹住一晚，好買、好拍、好好玩。

光臨藝術節期間，護城河沿岸擺設「光臨市集」，匯集全台100攤文創市集，為大新竹今年度最大、最好逛的夜間市集。圖／新竹市政府提供
光臨藝術節期間，護城河沿岸擺設「光臨市集」，匯集全台100攤文創市集，為大新竹今年度最大、最好逛的夜間市集。圖／新竹市政府提供
北大教堂的光雕展演相當吸睛。記者張裕珍／攝影
北大教堂的光雕展演相當吸睛。記者張裕珍／攝影
街頭藝人在議會前廣場定點表演，圖為魔術師周子益。圖／新竹市政府提供
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