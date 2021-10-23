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竹市慈雲路大空橋「只聞樓梯響」 地方盼加速建設

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市慈雲路交通繁忙，市府規畫在慈雲路與埔頂三路處增設空中行人步道橋，以利學童與行人往返通勤，但迄今無下文。記者張裕珍／攝影
新竹市慈雲路交通繁忙，市府規畫在慈雲路與埔頂三路處增設空中行人步道橋，以利學童與行人往返通勤，但迄今無下文。記者張裕珍／攝影

新竹市慈雲路交通繁忙，市府有意增設空中行人步道橋，以利行人與學童往返通勤，但好不容易完成初步規畫，迄今卻遲無下文，地方民代、里長都認為施作空橋有必要與急迫性，疾呼市府正視。市府指出，爭取中央補助已被打回票，市府將先優化行人動線。

慈雲路為雙向6線道，也是往返竹科、竹北的交通要道，平假日車流量大，由於慈雲路東西兩側有多個社區大樓，移入人口漸增，為保障行人通行安全，市府在2018年曾提出在埔頂三路與慈雲路設置空中行人步道橋，也將增設無障礙電梯，經費約5千萬元。

不過，空橋喊了3年迄今「只聞樓梯響」，時代力量議員蔡惠婷說，慈雲路兩側在早年的都市規畫就有空橋設計，不僅能提升行人步行安全，也可促進商業規模與繁榮，但空橋迄今仍未設置，如今關埔地區學區爆炸，學童就學得跨越慈雲路，讓家長很頭痛。

時代力量最近針對關埔空橋進行問卷調查共回收700份問卷，有高達99%的家長表達若空橋蓋好，外出會減少開車而改為步行，包含接送小孩上下課、平假日購物逛街等。

蔡惠婷認為，施作空橋有急迫性，尤其關埔地區生育率很高，但家長帶孩子外出步行卻是阻礙重重，也有老人家反映帶孫子外出，但腳程不快，過馬路相當危險，都希望能增設有電梯的空橋，她認為若中央不補助，市府應用市款施作，成全地方對交通的期待。

「慈雲路大空橋有迫切的需要！」龍山里長張文興也說，慈雲路交通量大，但行人穿越線的綠燈通行時間緊湊，常見爸媽推著娃娃車「飛奔」，由於當地人口持續增加，地方對往返慈雲路的交通問題更是怨聲載道，空橋真的有需要，希望市府能盡快施作。

市府工務處代理處長葉時青說，慈雲路空橋經費約5千萬元，曾向中央營建署爭取補助，但營建署回覆與近年拆除天橋的政策趨勢相違背，至於是否改用市款施作，市府針對各項重要建設，會考量整體財源妥善分配，坦言明年度沒有編列慈雲路空橋預算。

但針對慈雲路周邊行人通行動線，市府也將其納入「生活走廊」規畫案，將檢視關埔地區平面的路廊現況，除了優化動線增加指引，若有不平整的內容也會改善、打通順接。

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