古蹟光雕秀 新竹火車站變身光影藝術展場

新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」今天登場，連10天晚間以光雕點亮9座古蹟建築，新竹火車站更變身光影藝術展場。新竹市長林智堅說，藝術節日夜都好玩，邀國人「來新竹住兩晚」。

新竹市政府攜手國際團隊打造古蹟光雕秀，交通部長王國材及新竹市長林智堅今晚以雷射光科技點燈，百年古蹟新竹火車站變身光影藝術展場，透過光影變化，更展現各國不同風情。

王國材接受媒體訪問時表示，新竹市這幾年脫胎換骨，也充滿活力與創意，這次他看到新竹火車站光雕演出，很有特色，期待未來新竹有更多建設。此外，他邀請民眾帶著五倍券，一同到新竹市消費與觀光，振興經濟。

林智堅接受媒體聯訪指出，2021台灣燈會因疫情停辦，但藝術家創作不能停，好的藝術創作作品一定要呈現出來，因此，在疫情趨緩後，舉辦光臨藝術節「光雕展演」。

林智堅說，這次光雕展，也結合科技、光影、音樂，讓民眾更認識古蹟群與城市，民眾不用出國，就能感受有如走在異國街頭的美好。

新竹市政府發布新聞稿指出，「光雕展演」從22日起至31日，每晚6時至10時演出，地點在新竹火車站、站前客運商業大樓、公竹路建築群、新竹聖母聖心主教座堂（北大教堂）、新竹第一信用合作社、專賣局新竹支局、影像博物館、新竹州廳（新竹市政府）到新竹市美術館等9棟建築。

市府表示，每項光雕展演約3到5分鐘，新竹火車站、專賣局新竹支局、新竹第一信用合作社、新竹聖母聖心主教座堂採連續播放，其餘作品則將間隔20分鐘播放。