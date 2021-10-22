快訊

人物／「民主戰艦」朱高正 台灣跳上立院主席台抗爭的始祖

混打請深思！若預約了第十二輪卻棄打 第十三輪也打不到

古蹟光雕秀 新竹火車站變身光影藝術展場

中央社 / 新竹市22日電

新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」今天登場，連10天晚間以光雕點亮9座古蹟建築，新竹火車站更變身光影藝術展場。新竹市長林智堅說，藝術節日夜都好玩，邀國人「來新竹住兩晚」。

新竹市政府攜手國際團隊打造古蹟光雕秀，交通部長王國材及新竹市長林智堅今晚以雷射光科技點燈，百年古蹟新竹火車站變身光影藝術展場，透過光影變化，更展現各國不同風情。

王國材接受媒體訪問時表示，新竹市這幾年脫胎換骨，也充滿活力與創意，這次他看到新竹火車站光雕演出，很有特色，期待未來新竹有更多建設。此外，他邀請民眾帶著五倍券，一同到新竹市消費與觀光，振興經濟。

林智堅接受媒體聯訪指出，2021台灣燈會因疫情停辦，但藝術家創作不能停，好的藝術創作作品一定要呈現出來，因此，在疫情趨緩後，舉辦光臨藝術節「光雕展演」。

林智堅說，這次光雕展，也結合科技、光影、音樂，讓民眾更認識古蹟群與城市，民眾不用出國，就能感受有如走在異國街頭的美好。

新竹市政府發布新聞稿指出，「光雕展演」從22日起至31日，每晚6時至10時演出，地點在新竹火車站、站前客運商業大樓、公竹路建築群、新竹聖母聖心主教座堂（北大教堂）、新竹第一信用合作社、專賣局新竹支局、影像博物館、新竹州廳（新竹市政府）到新竹市美術館等9棟建築。

市府表示，每項光雕展演約3到5分鐘，新竹火車站、專賣局新竹支局、新竹第一信用合作社、新竹聖母聖心主教座堂採連續播放，其餘作品則將間隔20分鐘播放。

新竹 火車站 林智堅

延伸閱讀

影／全台最大古蹟光雕秀 新竹光臨藝術節光雕首登場

林智堅訪全球最大復刻古董車廠 要推古董改裝車博覽會

稱楊文科事緩則圓一說是推託之詞 林智堅再訪新竹縣

林智堅、楊文科終須一戰 政界：是選戰也是合併理念之爭

相關新聞

桃園景福宮建醮 搭「魷魚遊戲」熱潮明辦椪糖大挑戰

桃園「大廟」景福宮11月9日至13日舉行五朝祈安建醮，明天將先師法韓劇「魷魚遊戲」舉辦椪糖大挑戰，為慶典暖身，現場還有彈...

快點來消費！2021桃園購物節 最大獎抽1500萬元房子

桃園市政府今舉辦桃園購物節記者會，宣布今年活動將從11月5日持續到明年2月15日，天天抽電動機車、周周抽汽車，最後一周還...

坤輿申設事廢掩埋場敗部復活？ 自救會赴縣府陳情抗議

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設事業廢棄物掩埋場引發當地居民強烈反彈，縣府3月初宣布中止坤輿的試運轉計畫，但業者提出訴願...

社區大樓未成立管委會 桃園擬替社區出第一桶金

高雄城中城大火造成46人死亡，桃園市長鄭文燦日前拋提高都更容積率加速危老建築重建想法，但市議員牛煦庭認為「都更防不了火災...

2021建築園治獎揭曉 新竹縣4公共建設獲獎

財團法人高雄市建築經營協會舉辦的第27屆2021建築園冶獎得獎作品揭曉，新竹縣竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫...

好評不斷！新竹光臨藝術節香山濕地展區延至31日

2021新竹光臨藝術節從市區一路展到海岸線，其中，香山海岸「海有來過」展區共佈置台、日藝術家7件作品，是全台第一個「需要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。