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蔦屋書店將進駐新竹市 林智堅：盼供良好閱讀空間

中央社 / 新竹市22日電

日本蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）明年將進駐新竹市大魯閣湳雅廣場，市長林智堅今天表示，竹市平均5人有1人是小朋友，盼藉由書店進駐，提供家長良好的親子閱讀空間。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，市府成功招商，擁有「全球最美書店」美稱的蔦屋書店看準新竹市商機，明年將進駐竹市大魯閣湳雅廣場，為全球首間採挑空設計的蔦屋書店，將打造階梯座位與環景書牆，並利用幾何與明亮光線交織，打造藝文氣息。

台灣蔦屋總經理橋本龍之介日前偕同大魯閣湳雅廣場總經理謝國棟，拜會林智堅，並感謝市府對於投資環境的協助與優化。

林智堅表示，新竹市14歲以下學童佔了人口比例的17%，平均5人裡就有1人是小朋友，因此，市府積極營造優良的城市閱讀環境，盼日本蔦屋書店到竹市後，提供良好的親子閱讀空間。

林智堅指出，蔦屋書店將於今年12月前開始施工，預計明年3月底完工試營運，搭配附近5公頃的大湳雅公園，期盼為大新竹市民，帶來全新生活休憩體驗。

新竹市政府產業發展處表示，為吸引更多企業到新竹市投資，帶動產業發展，市府會加速城市環境優質化，提升城市競爭力與振興產業商機，創造各種投資可能。

新竹 林智堅 親子

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