快點來消費！2021桃園購物節 最大獎抽1500萬元房子

桃園市政府今舉辦桃園購物節記者會，宣布今年活動將從11月5日持續到明年2月15日，天天抽電動機車、周周抽汽車，最後一周還有價值1500萬元的房子等著幸運兒來領取。

桃園市政府表示，此次購物節獎項豐富，除了電動機車、汽車和房子，還有iPhone、Garmin手錶等3C好禮和精美家電，總獎金超過6千萬元。活動起跑後，民眾只要在桃園消費滿500元，上網登錄發票，就有抽獎資格，而活動網頁會在11月5日公布，在此之前，民眾可上桃園市經發局官網（https://edb.tycg.gov.tw/）或搜尋關鍵字「2021桃園購物節」，了解相關訊息。

市長鄭文燦表示，最大獎房子位於青埔地區，是桃園正要起飛的熱鬧商圈，不過房子建案先賣個關子，等最後一周抽獎時公布，歡迎大家來桃園消費、抽大獎，一起讓台灣經濟變得更好。