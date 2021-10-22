快訊

「民主戰艦」朱高正晚間病逝 前立委林正杰臉書證實

震撼彈！全聯宣布併購大潤發 預計明年中完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快點來消費！2021桃園購物節 最大獎抽1500萬元房子

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
2021桃園購物節11月5日登場，活動除了天天抽電動機車、周周抽汽車，最後一周還有價值1500萬元的房子當壓軸大獎。記者陳俊智／攝影
2021桃園購物節11月5日登場，活動除了天天抽電動機車、周周抽汽車，最後一周還有價值1500萬元的房子當壓軸大獎。記者陳俊智／攝影

桃園市政府今舉辦桃園購物節記者會，宣布今年活動將從11月5日持續到明年2月15日，天天抽電動機車、周周抽汽車，最後一周還有價值1500萬元的房子等著幸運兒來領取。

桃園市政府表示，此次購物節獎項豐富，除了電動機車、汽車和房子，還有iPhone、Garmin手錶等3C好禮和精美家電，總獎金超過6千萬元。活動起跑後，民眾只要在桃園消費滿500元，上網登錄發票，就有抽獎資格，而活動網頁會在11月5日公布，在此之前，民眾可上桃園市經發局官網（https://edb.tycg.gov.tw/）或搜尋關鍵字「2021桃園購物節」，了解相關訊息。

市長鄭文燦表示，最大獎房子位於青埔地區，是桃園正要起飛的熱鬧商圈，不過房子建案先賣個關子，等最後一周抽獎時公布，歡迎大家來桃園消費、抽大獎，一起讓台灣經濟變得更好。

另外，桃園市民卡推出滿6周年，即日起至12月15日止，民眾在桃園特定百貨消費並感應市民卡，就能參加卡友專屬活動，有機會把高級按摩椅帶回家。

2021桃園購物節11月5日登場，活動除了天天抽電動機車、周周抽汽車，最後一周還有價值1500萬元的房子當壓軸大獎。記者陳俊智／攝影
2021桃園購物節11月5日登場，活動除了天天抽電動機車、周周抽汽車，最後一周還有價值1500萬元的房子當壓軸大獎。記者陳俊智／攝影

桃園 電動機車

延伸閱讀

桃園購物節11月5日開跑 最大獎青埔千萬豪宅

防豬瘟廚餘無處去 桃園計畫補助社區購買廚餘處理機

T1聯盟／余孟耘等三球員加盟 雲豹制服組名單揭曉

jpp-KY跨足泰國自製電動機車 擬明年底量產

相關新聞

桃園景福宮建醮 搭「魷魚遊戲」熱潮明辦椪糖大挑戰

桃園「大廟」景福宮11月9日至13日舉行五朝祈安建醮，明天將先師法韓劇「魷魚遊戲」舉辦椪糖大挑戰，為慶典暖身，現場還有彈...

快點來消費！2021桃園購物節 最大獎抽1500萬元房子

桃園市政府今舉辦桃園購物節記者會，宣布今年活動將從11月5日持續到明年2月15日，天天抽電動機車、周周抽汽車，最後一周還...

坤輿申設事廢掩埋場敗部復活？ 自救會赴縣府陳情抗議

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設事業廢棄物掩埋場引發當地居民強烈反彈，縣府3月初宣布中止坤輿的試運轉計畫，但業者提出訴願...

社區大樓未成立管委會 桃園擬替社區出第一桶金

高雄城中城大火造成46人死亡，桃園市長鄭文燦日前拋提高都更容積率加速危老建築重建想法，但市議員牛煦庭認為「都更防不了火災...

2021建築園治獎揭曉 新竹縣4公共建設獲獎

財團法人高雄市建築經營協會舉辦的第27屆2021建築園冶獎得獎作品揭曉，新竹縣竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫...

好評不斷！新竹光臨藝術節香山濕地展區延至31日

2021新竹光臨藝術節從市區一路展到海岸線，其中，香山海岸「海有來過」展區共佈置台、日藝術家7件作品，是全台第一個「需要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。