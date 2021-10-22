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快點來消費！2021桃園購物節 最大獎抽1500萬元房子
桃園市政府今舉辦桃園購物節記者會，宣布今年活動將從11月5日持續到明年2月15日，天天抽電動機車、周周抽汽車，最後一周還有價值1500萬元的房子等著幸運兒來領取。
桃園市政府表示，此次購物節獎項豐富，除了電動機車、汽車和房子，還有iPhone、Garmin手錶等3C好禮和精美家電，總獎金超過6千萬元。活動起跑後，民眾只要在桃園消費滿500元，上網登錄發票，就有抽獎資格，而活動網頁會在11月5日公布，在此之前，民眾可上桃園市經發局官網（https://edb.tycg.gov.tw/）或搜尋關鍵字「2021桃園購物節」，了解相關訊息。
市長鄭文燦表示，最大獎房子位於青埔地區，是桃園正要起飛的熱鬧商圈，不過房子建案先賣個關子，等最後一周抽獎時公布，歡迎大家來桃園消費、抽大獎，一起讓台灣經濟變得更好。
另外，桃園市民卡推出滿6周年，即日起至12月15日止，民眾在桃園特定百貨消費並感應市民卡，就能參加卡友專屬活動，有機會把高級按摩椅帶回家。
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