創業必聽！ 桃園未來CEO創新創業講堂免費登場

桃園市政府青年事務局舉辦「未來CEO創新創業講堂（Taoyuan Start Up）」系列創業講座，以青年創新創業為主軸，結合「數位科技」邁向未來，運用時下最新4大數位技術的多觀角度、3大應用面，期望帶給新創團隊以科技實務角度持續進步與突破。

10月27日起至12月底安排多場講座，有意參加者可搜尋「未來CEO創新創業講堂」免費報名。

青年局指出，隨著新冠肺炎疫情演進，改變全球消費行為，過往舊有行銷模式面臨嚴重考驗，各行各業無不想盡辦法轉型、虛實整合以因應數位經濟時代的來臨，全球各國皆持續發展各項數位科技，力求嶄露經濟曙光。

「未來CEO創新創業講堂」以4大數位技術為主題，針對AI人工智慧、物聯網、3R虛擬技術、5G通訊，結合生活服務、行銷媒體以及智慧城市3大應用面，規畫24堂大師講堂和12場聯合講座，探討數位經濟產業知識與能力，以及數位科技的影響與應用。

大師講堂邀請該領域國內標竿級的領導企業、專業經理人分享4大主題下3大應用趨勢，聯合講座則安排指標企業及其合作新創企業，以聯合座談的方式，分享經營理念與商業模式，帶領學員以實務的角度，認識數位科技產業及如何有效聰明運用，受邀師資皆來自國內知名的品牌企業及單位，包括KKday、伊雲谷、電通安吉斯、台灣 Facebook、勤業眾信、遠傳電信、曼都國際集團、ComHere 來吧等單位。