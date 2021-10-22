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創業必聽！ 桃園未來CEO創新創業講堂免費登場

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
青年局過去為創業中和想創業的年輕人辦講座，都相當受歡迎。記者鄭國樑／翻攝
青年局過去為創業中和想創業的年輕人辦講座，都相當受歡迎。記者鄭國樑／翻攝

桃園市政府青年事務局舉辦「未來CEO創新創業講堂（Taoyuan Start Up）」系列創業講座，以青年創新創業為主軸，結合「數位科技」邁向未來，運用時下最新4大數位技術的多觀角度、3大應用面，期望帶給新創團隊以科技實務角度持續進步與突破。

10月27日起至12月底安排多場講座，有意參加者可搜尋「未來CEO創新創業講堂」免費報名。

青年局指出，隨著新冠肺炎疫情演進，改變全球消費行為，過往舊有行銷模式面臨嚴重考驗，各行各業無不想盡辦法轉型、虛實整合以因應數位經濟時代的來臨，全球各國皆持續發展各項數位科技，力求嶄露經濟曙光。

「未來CEO創新創業講堂」以4大數位技術為主題，針對AI人工智慧、物聯網、3R虛擬技術、5G通訊，結合生活服務、行銷媒體以及智慧城市3大應用面，規畫24堂大師講堂和12場聯合講座，探討數位經濟產業知識與能力，以及數位科技的影響與應用。

大師講堂邀請該領域國內標竿級的領導企業、專業經理人分享4大主題下3大應用趨勢，聯合講座則安排指標企業及其合作新創企業，以聯合座談的方式，分享經營理念與商業模式，帶領學員以實務的角度，認識數位科技產業及如何有效聰明運用，受邀師資皆來自國內知名的品牌企業及單位，包括KKday、伊雲谷、電通安吉斯、台灣 Facebook、勤業眾信、遠傳電信、曼都國際集團、ComHere 來吧等單位。

青年事務局涂淳惠代局長表示，因為新冠肺炎疫情，臺灣許多產業面臨重大衝擊，而資源相對不足的新創團隊尤為嚴重，市政府為營造創新創業生態圈，持續輔導新創團隊克服疫情下的挑戰，不被疫情擊倒，這次課程有助新創團隊技術升級，並以實務角度給予新創團隊不同的視野，創造全新商機。

桃園市青年局未來CEO創新創業講堂開始報名，合計有36場都很實用。記者鄭國樑／翻攝
桃園市青年局未來CEO創新創業講堂開始報名，合計有36場都很實用。記者鄭國樑／翻攝

創業 疫情 青年

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