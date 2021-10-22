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防豬瘟廚餘無處去 桃園計畫補助社區購買廚餘處理機

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

中央防範非洲豬瘟，目前199頭以下養豬場仍禁用廚餘養豬。桃園市議員呂林小鳳發現許多民眾把廚餘當一般垃圾丟，湯湯水水常隨垃圾袋受擠壓亂噴，衍生環境衛生及健康問題，建議市府研擬辦法，補助社區增設小型廚餘處理機，想法獲市長鄭文燦認同，已責成環保局尋覓社區試辦。

呂林小鳳指出，八德有不少社區廚餘以前是交給養豬戶處理，因為配合中央防治豬瘟政策，199頭以下養豬場將輔導退場或改用飼料，變成無人收置，加上之前政策鼓勵民眾含肉品的廚餘直接丟垃圾車，民眾以養成廚餘當一般垃圾丟棄的習慣。

呂林小鳳表示，民眾打包的廚餘丟進垃圾車後，湯湯水水常因壓縮體積爆開噴濺，不僅隨車人員常被噴，也有一般民眾受到波及。然而，市面上有不少設備可將廚餘轉作堆肥，市府應研擬辦法，鼓勵設添購，一來讓廢棄物轉化成有價值的堆肥利用，二來也能達到垃圾減量目的。

市長鄭文燦表示，議員提出的想法與循環經濟理念相同，可以找地點試辦，不過前提必須社區管委會決議通過或住戶開會達成共識，避免紛爭。

環保局長呂理德表示，傳統式的堆肥通常需要數週或數月才能完成，隨著科技進步，不僅轉化時間縮短到3、4小時，設備所需空間也縮小不少，試辦計畫將與建管處合作，試辦對象除了意願之外，還會視社區規模、是否有空間利用推肥綠美化等條件做篩選。

廚餘 鄭文燦 垃圾車

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