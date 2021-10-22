桃園購物節11月5日開跑 最大獎青埔千萬豪宅

2021桃園購物節11月5日起到2022年2月15日，桃園市長鄭文燦今天表示，只要在桃園消費滿新台幣500元就能憑發票參加抽獎，週週抽汽、機車，壓軸是價值1500萬元青埔豪宅。

鄭文燦出席活動開跑記者會表示，「天天抽電動機車1輛，週週抽汽車1輛」，還有90支Garmin手錶、90支iPhone 13及百萬家電產品，壓軸是HONDA重型機車、福斯汽車（Volkswagen）及青埔豪宅，但建案及社區先保密。

他說，希望民眾恢復旅遊、消費信心，桃園要做優質廠商後盾，位於青埔地區的桃園世貿展覽館也快落成，以後會辦桃園3C、汽車展。

桃園市政府經濟發展局補充，活動獎品包括ToyotaCorolla Cross、福特汽車（Ford）KUGA、三菱汽車Mitsubishi Outlander、中華e-moving、Gogoro、SUZUKI及Yamaha等廠電動機車；汽車週週抽，電動機車、3C產品日日抽，詳情屆時將在活動網頁公布。