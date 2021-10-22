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坤輿申設事廢掩埋場敗部復活？ 自救會赴縣府陳情抗議

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣府「中止試營運」行政處分遭業者訴願撤銷，自救會質疑縣府「擺爛打假球」，上午率眾多鄉親到府前陳情抗議。記者胡蓬生／攝影
縣府「中止試營運」行政處分遭業者訴願撤銷，自救會質疑縣府「擺爛打假球」，上午率眾多鄉親到府前陳情抗議。記者胡蓬生／攝影

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設事業廢棄物掩埋場引發當地居民強烈反彈，縣府3月初宣布中止坤輿的試運轉計畫，但業者提出訴願後，環保署9月下旬決定撤銷縣府中止試營運計畫的行政處分，要求2個月內另為適法處分；反坤輿自救會質疑縣府「擺爛打假球」，上午率眾多鄉親到縣府陳情抗議，縣環保局副局長沈鳳臺代表接受陳情書，強調縣府已針對此案審慎研議處理中。

去年底縣府核准坤輿的試運轉計畫，但居民強烈反彈，今年元月初開始在掩埋場入口埋鍋造飯抗爭，質疑掩埋場會汙染周邊環境及農地，禍害子孫，要求縣府撤銷許可，期間業者曾試圖找重機具進場，但都受阻，因抗爭不斷，縣府3月5日宣布中止坤輿試運轉計畫，但業者提訴願後，目前情況生變，後續發展引起外界關注。

自救會、當地村長、居民及民代多人上午到冒雨縣府前拉布條、喊口號抗議，質疑縣府如果繼續擺爛不作為，坤輿11月底就會開始讓廢棄物進場，勢必與居民引發衝突，自救會並針對有意參選下屆縣長者要求簽署承諾書，如當選將廢止縣府2002年同意業者的興設函，重新依最新法令申設並進行環評，包括頭份前市長徐定禎、苗栗農田水利處長謝福弘等擬參選人都已簽署，陳情結束後一行轉往縣議會尋求議長鍾東錦支持簽署。

自救會質疑說，業者向環保署提訴願，但縣府並未在訴願過程中說明事業廢棄物掩埋場對公共利益有重大損害，以致環保署9月做出訴願決定書，撤銷縣府中止試營運的行政處分，他們要求縣府官員不要瀆職，應為所當為保護居民家園。

沈鳳臺表示，環保署訴願決定書撤銷縣府中止試轉運、不同意業者展延申請2項行政處分，要求2個月內另為適法的處分，全案縣府內部正研議對策並審慎處理。

自救會上午率鄉親到府前陳情抗議，要求有意參選下屆苗栗縣長者簽署承諾書。記者胡蓬生／攝影
自救會上午率鄉親到府前陳情抗議，要求有意參選下屆苗栗縣長者簽署承諾書。記者胡蓬生／攝影
縣府「中止試營運」行政處分遭業者訴願撤銷，自救會質疑縣府「擺爛打假球」，上午率眾多鄉親到府前陳情抗議。記者胡蓬生／攝影
縣府「中止試營運」行政處分遭業者訴願撤銷，自救會質疑縣府「擺爛打假球」，上午率眾多鄉親到府前陳情抗議。記者胡蓬生／攝影
縣府「中止試營運」行政處分遭業者訴願撤銷，自救會質疑縣府「擺爛打假球」，上午率鄉親到府前陳情抗議，由環保局副局長沈鳳臺（右）出面接下陳情書。記者胡蓬生／攝影
縣府「中止試營運」行政處分遭業者訴願撤銷，自救會質疑縣府「擺爛打假球」，上午率鄉親到府前陳情抗議，由環保局副局長沈鳳臺（右）出面接下陳情書。記者胡蓬生／攝影

自救會 環保署

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