快訊

振興加碼券第二周全抽出！一張圖表看7大加碼券幸運號碼

混打憂副作用「被車輾過」醫：沒這麼恐怖 發燒機率多5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社區大樓未成立管委會 桃園擬替社區出第一桶金

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員牛煦庭今天開記者會指出，防止高雄城中城悲劇不能只靠都更。記者陳俊智/攝影
桃園市議員牛煦庭今天開記者會指出，防止高雄城中城悲劇不能只靠都更。記者陳俊智/攝影

高雄城中城大火造成46人死亡，桃園市長鄭文燦日前拋提高都更容積率加速危老建築重建想法，但市議員牛煦庭認為「都更防不了火災」，應有立即改善辦法，如果現行法規罰不到管委會，應罰區分所有權人；都發局長盧維屏表示，現行法規是沒有管委會就無法可罰，中央已在修法，而地方能做的就是積極輔導成立管委會，會設法替管委會尋找成立的第一桶金。

牛煦庭指出，都更雖然是解決老舊大樓的根本辦法，但是都更計畫曠日廢時，往往一等就要三、五年，根本無法確保等待的這段期間能平安無事。我們不能等再一次災難惡火發生才檢討，大樓現在雖然沒有管委會，但有區分所有權人，市府應該拿出魄力，開罰區分所有權人，甚至祭出斷水斷電手段，「這是一件會得罪人的事情，但為了公安問題，還是要做」。

盧維屏表示，早年公寓大廈管理條例沒有硬性規定，所以許多1995年興建的公寓大廈未設立管委會，目前法規也沒有辦法對區分所有權人開罰，所以有修法的必要。政府雖以修繕、整建等補助鼓勵社區成立，但因為社區必須先拿出一筆錢做為管委會基金，住戶出資意願不高，導致成功案例不多，都發局近年積極輔導，只有40棟大樓成立，全市7樓以上、未設管委會的大樓還有855棟。

盧維屏表示，目前中央正在修法，未來公寓大廈無管委會將有罰則，社區會有必須成立的壓力，都發局會扮演輔導的腳色，擴大輔導能量，可能會將現有的修繕補助轉作社區成立管委會的第一桶金，視社區規模決定補助多少，不夠會再想辦法。

另外，牛煦庭與公寓大廈管理專家饒後樂也拋「公寓大廈管理師」概念，指現在社區大樓與物業管理公司總幹事屬於雇傭關係，多半是依循管委會決定辦事，管理師則是站在第三方的公正立場替社區安全把關；對此，盧維屏表示物業公司除了有總幹事之外，也有配合廠商負責消防安檢，如果社區沒有物業公司管理，也可以找消防安檢師把關。

都更 安檢 桃園

延伸閱讀

城中城遭「霸占」？ 受災戶投書:人比鬼可怕

藍議員提證明「城中城有管委會」工務局：未合法化

城中城大火死傷慘重...內政部火速修法 老舊複合建物強制設立管委會

縣市長滿意度大退7名 桃園人的鄭文燦變成民進黨的鄭文燦？

相關新聞

坤輿申設事廢掩埋場敗部復活？ 自救會赴縣府陳情抗議

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設事業廢棄物掩埋場引發當地居民強烈反彈，縣府3月初宣布中止坤輿的試運轉計畫，但業者提出訴願...

社區大樓未成立管委會 桃園擬替社區出第一桶金

高雄城中城大火造成46人死亡，桃園市長鄭文燦日前拋提高都更容積率加速危老建築重建想法，但市議員牛煦庭認為「都更防不了火災...

2021建築園治獎揭曉 新竹縣4公共建設獲獎

財團法人高雄市建築經營協會舉辦的第27屆2021建築園冶獎得獎作品揭曉，新竹縣竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫...

好評不斷！新竹光臨藝術節香山濕地展區延至31日

2021新竹光臨藝術節從市區一路展到海岸線，其中，香山海岸「海有來過」展區共佈置台、日藝術家7件作品，是全台第一個「需要...

竹北公24興隆公園自然遊戲場今動土 明年5月完工

公園遊戲場近年逐漸成為都市發展的重要建設之一，新竹縣竹北市公24興隆公園自然遊戲場今天開工，成為縣內首座依公民參與意見規...

解決新竹市教育問題 時力籲甭等升格

時代力量新竹市議會黨團昨天呼籲「合併升格並非教育萬靈丹，也是本末倒置」，包括學區劃分、跨校選修與代理教師聘期等問題，現在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。