社區大樓未成立管委會 桃園擬替社區出第一桶金

高雄城中城大火造成46人死亡，桃園市長鄭文燦日前拋提高都更容積率加速危老建築重建想法，但市議員牛煦庭認為「都更防不了火災」，應有立即改善辦法，如果現行法規罰不到管委會，應罰區分所有權人；都發局長盧維屏表示，現行法規是沒有管委會就無法可罰，中央已在修法，而地方能做的就是積極輔導成立管委會，會設法替管委會尋找成立的第一桶金。

牛煦庭指出，都更雖然是解決老舊大樓的根本辦法，但是都更計畫曠日廢時，往往一等就要三、五年，根本無法確保等待的這段期間能平安無事。我們不能等再一次災難惡火發生才檢討，大樓現在雖然沒有管委會，但有區分所有權人，市府應該拿出魄力，開罰區分所有權人，甚至祭出斷水斷電手段，「這是一件會得罪人的事情，但為了公安問題，還是要做」。

盧維屏表示，早年公寓大廈管理條例沒有硬性規定，所以許多1995年興建的公寓大廈未設立管委會，目前法規也沒有辦法對區分所有權人開罰，所以有修法的必要。政府雖以修繕、整建等補助鼓勵社區成立，但因為社區必須先拿出一筆錢做為管委會基金，住戶出資意願不高，導致成功案例不多，都發局近年積極輔導，只有40棟大樓成立，全市7樓以上、未設管委會的大樓還有855棟。

盧維屏表示，目前中央正在修法，未來公寓大廈無管委會將有罰則，社區會有必須成立的壓力，都發局會扮演輔導的腳色，擴大輔導能量，可能會將現有的修繕補助轉作社區成立管委會的第一桶金，視社區規模決定補助多少，不夠會再想辦法。

另外，牛煦庭與公寓大廈管理專家饒後樂也拋「公寓大廈管理師」概念，指現在社區大樓與物業管理公司總幹事屬於雇傭關係，多半是依循管委會決定辦事，管理師則是站在第三方的公正立場替社區安全把關；對此，盧維屏表示物業公司除了有總幹事之外，也有配合廠商負責消防安檢，如果社區沒有物業公司管理，也可以找消防安檢師把關。