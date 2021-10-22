好評不斷！新竹光臨藝術節香山濕地展區延至31日

2021新竹光臨藝術節從市區一路展到海岸線，其中，香山海岸「海有來過」展區共佈置台、日藝術家7件作品，是全台第一個「需要看潮汐表」的展覽，10月9日展出至今觀展人次已破6萬，市府指出，因民眾好評不斷，今天除公布展區內拍照、打卡熱點，也宣布「海有來過」展區將延至31日，邀民眾把握時間走訪，飽覽濕地美景。

市府指出，除了日前公開的賞蟹步道由藝術家阿部乳坊打造七彩旅人「旅人計畫四：風與海」、鹽水公園由藝術家劉致宏創作海浪籃球場「逐浪」、南港賞鳥區由藝術家范承宗打造的大鳥巢「築巢計畫IV白鶺鴒」等三大拍照熱點，今天再推薦海山漁港作品「Tide潮汐的網」。

「Tide潮汐的網」由藝術家王煜松利用漁港的蚵殼、泥沙，打造2公尺高的大球，看起來就像濕地上的貢丸，漲潮時漁港將化身新竹最大碗的貢丸湯，不管漲潮或退潮都是最佳觀賞時間，漲潮時20幾顆大球分布海岸濕地，可拍下奇景，退潮時可以親近大球，來個美拍。

市長林智堅說，香山濕地藝術展區集結走入社區的藝術創作，邀請農漁村社區參與，讓年輕世代走入快被遺忘的農漁村。在香山天后宮有擷果創意設計的扭蛋平安符，打造「香山天后宮平安符互動式扭蛋機」，讓民眾開心求取平安符的同時，也看見社區的信仰力量。

另外，該處的美山社區就是典型靠海吃飯的漁村，見域工作室與攝影師王阿福合作，在美山社區打造村落藝廊「相同與不同」，展出美山人與海的親密接觸，讓人深入看見美山人的故事。