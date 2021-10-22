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2021建築園治獎揭曉 新竹縣4公共建設獲獎

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
竹東之心獲「公共建築景觀類」得獎肯定。圖／新竹縣政府提供
竹東之心獲「公共建築景觀類」得獎肯定。圖／新竹縣政府提供

財團法人高雄市建築經營協會舉辦的第27屆2021建築園冶獎得獎作品揭曉，新竹縣竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫、嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心、北埔國中校舍拆除重建工程和華山國中老舊廁所整修工程等4項工程分別獲公共建築與校園建築景觀類，縣長楊文科昨天率縣府團隊受獎，感謝評審對新竹公共工程的肯定。

今年建築園治獎頒獎由高雄市建築經營協會採5天4夜的方式，巡迴全台灣頒獎，協會理事長李正聰等人昨天抵達新竹縣，他表示，由於防疫需求無法舉辦大型頒獎，因此採取最有誠意、但最辛苦的方式，直接送往得獎各縣市頒獎。協會希望透過建築園冶獎的推廣，來改變城鄉風貌，提升建築美學和居住環境品質。

竹東鎮「竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫」獲得「公共建築景觀類」肯定。中興河道是竹東居民生活中心，再造計畫工程全長約700公尺，改善河岸景觀、人行空間並增加綠美化，周邊打造樹杞林廣場、五峰地景遊戲場、欖仁水岸等景觀，將河道開蓋、戲曲公園廣場更新，用創新規畫設計，改善環境景觀，也突顯在地特色。

「校園建築景觀類」有3項工程獲獎。去年9月竣工的「嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心」，校舍設計納入歷史足跡，把水圳融入規劃，結合竹北在地人文。為有效激發幼兒感官體驗，以聽覺、視覺和觸覺的學習模型，創建鳥巢型空間體，並以調色盤為概念，用顏色區分空間，創造通透的地面層。

「北埔國中校舍拆除重建工程」則是北埔國中老舊校舍的拆除重建，以客家傳統聚落為設計主軸，結合紅磚瓦、白壁面和黑屋頂元素，展現客家建築特色，這個校舍也曾榮獲新竹縣第2屆建築工程類「金竹獎」特優。

「華山國中老舊廁所整修工程」以「雲霧山巒」為名，打造友善空間，量體以山的稜線為啟發，以自然為本的設計充滿機能性，兼具實用和美感，強調陽光和空氣共存的健康價值，廁所屋頂搭接學校建築的二樓，讓學生作為戶外活動空間。這項工程也榮獲2021年美國MUSE謬斯設計銀質獎。

楊文科說，他上任以來對各項公共工程和學校的新建、改建等，均抱持最高標準監督，並要求如期如質完工，感謝協會舉辦評選，及評審委員對新竹縣公共工程的肯定，未來將持續努力推動更優質、更具美學的公共工程。

新竹縣四項公共工程獲得建築園冶獎肯定，縣長楊文科（右四）代表受獎。圖／新竹縣政府提供
新竹縣四項公共工程獲得建築園冶獎肯定，縣長楊文科（右四）代表受獎。圖／新竹縣政府提供
華山國中女廁獲得「校園建築景觀類」獎項肯定。圖／新竹縣政府提供
華山國中女廁獲得「校園建築景觀類」獎項肯定。圖／新竹縣政府提供
嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心獲得「校園建築景觀類」獎項肯定。圖／新竹縣政府提供
嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心獲得「校園建築景觀類」獎項肯定。圖／新竹縣政府提供

建築 新竹

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