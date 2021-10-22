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竹北公24興隆公園自然遊戲場今動土 明年5月完工
公園遊戲場近年逐漸成為都市發展的重要建設之一，新竹縣竹北市公24興隆公園自然遊戲場今天開工，成為縣內首座依公民參與意見規畫設計的特色公園，公園不僅將新植喬木，也將打造多達18遊戲體驗設施，包含攀爬網、擺盪大索、竹林攀爬區、斜坡地景階梯、森林遊戲小木屋、大沙坑等。縣長楊文科今天表示，預計明年5月完工。
新竹縣政府有感多元遊戲場空間是公民的權利，且竹北市出生率高、移住人口多，現在的遊戲空間與傳統遊具不符現代孩子的需求，縣府團隊考量都市計畫發展、人口結構、交通運輸動線等因素後，選定竹北市、芎林鄉22處既有公園進行特色公園改造。
竹縣府說，特色公園改造前，在規畫設計階段會辦村里說明會及工作坊，讓兒童及家長充分表達意見，也將設計圖公告上網廣納民眾意見，其中竹北市公24興隆公園自然遊戲場率先完成規畫設計與工程招標，預計25日在斗崙里集會所辦施工前說明會。
縣府今天在公園現址辦開工動土祈福儀式，設計師李吳博澄說，公園基地面積遼闊，預計透過分齡分區達到全齡遊戲策略，由於地方關注自然環境，此次設計以「森林」為題，除了闢設各項遊戲設施，也將新植77株原生喬木，打造綠意盎然的遊戲場。
未來的竹北市公24興隆公園自然遊戲場規畫有學齡前遊戲區、地景滑梯與竹林攀爬區、森林攀爬網主題區、共融設施、自然地景土丘遊戲區、保持身體健康區、PUSHBIKE遊戲場，包含18種遊戲設施，如攀爬網、攀岩區、大沙坑與滑梯鞦韆等。
楊文科說，興隆公園原本就相當漂亮，經設計師規畫，除了新增多項特色、共融的遊戲設施，也將保留77%以上的公園綠地，縣府找來堅強的設計與施工團隊，相信公園改造完成後，絕對不亞於滿意度高達7成的竹北AI智慧園區公園，值得期待。
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