桃園振興觀光加碼優惠 看電影也能享買一送一

新冠肺炎疫情趨緩，桃園市觀光旅遊局8月推出團費補助、景點門票買一送一等優惠振興經濟，今天再加碼好康，除了補助名增加額，門票買一送一優惠也不用上網參加抽獎。觀旅局還表示，11月將有「台灣好行」套裝行程及民宿買一送一優惠將推出，詳情請密切注意觀網公告。

新冠疫情7月底降回2級警戒，桃園市觀光旅遊局8月即推2天1夜旅行團每人補助700元團費、優質行程票選免費玩、以及景點門票買一送一抽獎等活動，替中央五倍振興券暖身；門票買一送一適用景點包括小人國樂園、美麗新台茂影城、星橋影城、威尼斯影城等。局長楊勝評表示，活動廣受好評，加上近日五倍券發放，民眾詢問度相當高，因此決定加碼。

楊勝評指出，門票買一送一活動原先要上網登記，抽獎抽種才能享有優惠，即日起，民眾只要到合作景點售票口掃描QR碼，確定身分過去不曾使用優惠，門票就能買一送一，不過活動有名額限制，共1.5萬名，先到先用，額滿為止。

另外，觀旅局補助旅行團每人團費700元的詢問度也相當高，原先設定補助1.5萬人，因應旅行社申請踴躍，決定再加碼1.5萬人，且出團期限延長至12月底。

觀旅局也指出，今年的龍岡米干節因疫情關係無法大規模舉辦，改以深度旅遊方式，邀請民眾走進社區體驗滇緬文化。民眾須自行向旅行社報名，市府將補助部分旅費，原本補助員額3千人，目前也加碼到5千人。11月也會相繼推出「台灣好行買1送1」及「民宿1+1」優惠，但細節還在規劃，確定後將公布在桃園觀光導覽網。