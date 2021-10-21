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自美返台個案打過三劑BNT仍感染！再增12例死亡個案

2億元的打卡熱點竟藏危機 桃市府將重鋪橋面改善

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
斥資2億元打造的桃園印象大橋，如今因PU鋪面與鋼骨結構熱漲冷縮係數不同隆起，有些地方也因為單車客停架停車柱而被刮壞。記者陳俊智／攝影
斥資2億元打造的桃園印象大橋，如今因PU鋪面與鋼骨結構熱漲冷縮係數不同隆起，有些地方也因為單車客停架停車柱而被刮壞。記者陳俊智／攝影

桃園市連接南崁溪兩側水岸的印象大橋，去年2月完工後，一直是單車客的打卡熱點，但市議員李光達近日發現，大橋的PU鋪面多處缺損，下雨天還會積水，嚴重影響安全，質疑市府驗收時沒注意品質；市長鄭文燦指問題出在PU鋪面與橋樑金屬結構膨脹係數不同，熱脹冷縮導致跑道與橋面黏合性不佳突起，已決定全面改用磨砂材質。

印象大橋由中央出資1.4億元、地方自籌6千萬元打造，全長634公尺的橋面橫跨南崁溪兩側，串聯龜山到大園竹圍漁港、全長22公里的水岸自行車道，因此深受單車客喜愛，也是不少網紅打卡的熱門景點。

李光達今在議會總質詢稱讚印象大橋對桃園加分不少，但近來橋面開始斑駁，有些地方積水隆起，有些地方坑坑巴巴，即便修復，痕跡也相當明顯，不僅影響美觀，更有安全疑慮，萬一單車客摔倒，恐怕又要被追究責任。

鄭文燦表示，印象大橋當初考量民眾使用的舒適性，因此使用PU鋪面，但後來發現PU材質跟金屬材質膨脹係數不同，不易黏合，熱漲冷縮形成突起，加上民眾停留拍照時架起停車柱，導致鋪面被停車柱刮破損壞。市府已確定全面拆除PU鋪面，未來將改成磨砂材質，徹底解決問題。

斥資2億元打造的桃園印象大橋，如今因PU鋪面與鋼骨結構熱漲冷縮係數不同隆起，有些地方也因為單車客停架停車柱而被刮壞。記者陳俊智／攝影
斥資2億元打造的桃園印象大橋，如今因PU鋪面與鋼骨結構熱漲冷縮係數不同隆起，有些地方也因為單車客停架停車柱而被刮壞。記者陳俊智／攝影

桃園 鄭文燦

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