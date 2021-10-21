自閉院生受虐遭監委糾正 桃市府：判決出爐後已裁罰

桃園市「希伯崙全人關懷協會」2018年發生志工不當對待身心障礙院生事件，桃園市政府今遭監委糾正，指事後未及時查察違法收置，未善盡主管機關保護及維護身心障礙者權益的責任；市府社會局回應，事發時事證尚無法證明不當對待，後經司法判決確定，已裁罰2名志工各3萬元，希伯崙協會違法收容罰6萬元，並加強稽查。

監察委員王幼玲表示，一名自閉症青年於2018年6月入住希伯崙共生家園，不到兩周家長便接到通知稱他高燒不退，送醫經桃園醫院通報桃園市政府，經家防中心調查發現他臀部大面積發黑、傷勢嚴重，醫師診斷是橫紋肌溶解、臀部肌肉壞死，但社會局2019年2月竟評估莊姓、史姓2名志工所為不符合法定的身心虐待。

王幼玲表示，莊姓相對人於2019年5月遭桃園地檢署檢察官起訴，判決傷害罪確定，民事方面也已判協會、莊、史2名相對人應連帶賠償被害人，顯見傷害事實明確。

王幼玲說，桃市府未重視調查報告明確指出身心障礙者有嚴重傷勢，僅以相對人否認、缺乏直接事證等原因，認定身心虐待不成立，導致錯失及時查察希伯崙協會違法收置身心障礙者的機會，未善盡主管機關保護及維護身心障礙者權益之責，確有怠失。

對此社會局回應，身心障礙科於接獲通報當日，便立即派案及啟動調查程序，同時聯繫相關單位及涉案相對人釐清案情、引介服務資源、陪同司法調查。

社會局表示，由於當時蒐集的事證尚無法證明2名志工不當對待身心障礙者，且全案進入司法訴訟程序，後經司法判決確定，才進行裁罰，依違反身心障礙者權益保障法罰2名志工各3萬元，並依同法裁罰希伯崙全人關懷協會6萬元，並公告負責人姓名，日後也持續加強稽查。