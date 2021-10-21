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苗栗頭份秋季育樂活動「頭好壯壯、有氧好FUN」30日舉辦
苗栗縣頭份市公所10月30日將在頭份西堤牛排前的尚順廣場舉辦秋季育樂活動「頭好壯壯、有氧好FUN」，鼓勵市民延續運動家精神，除了認真防疫也要鍛鍊身體，給自己更多力氣對抗病毒，大家一起動起來。
頭份市公所指出，頭份是苗栗縣人口數第一的城市，去年首度舉辦有氧派對，邀知名有氧、有氧健身老師現場帶動跳，獲得熱烈回響，活動受到許多市民的喜愛與支持，今年在疫情影響下，民眾自主居家防疫長達3個月，緊繃的心情讓生活中多了不少壓力，對自身健康管理更重視，近期疫情趨緩，指揮中心逐步開放解封，民眾也有了喘息機會。
市公所表示，今年活動在30日周六舉辦，下午3點到6點有銀髮族肌力檢測區，針對銀髮族群設計體適能檢測及訓練儀器體驗活動，完成2大區體驗及檢測闖關後，即可獲得精美贈品一份，限量300份，歡迎市民朋友全家大小一同場參與，也鼓勵銀髮族走出戶外一同體驗。當天晚間6點半的有氧派對，請來亞洲有氧天王潘若迪、知名有氧健身老師TERRY江振愷、流行有氧舞蹈天后蔡宜君到場帶動跳，現場也有王牌樂團活力四射的熱情演出。
有氧派對採事前報名制，報名成功者活動當天將贈送頭份市限量紀念款毛巾1條，數量有限，額滿為止，即日起開放表單報名https://forms.gle/E6gUDxzVf2jnYaAL8，詳情可至臉書粉絲專頁「頭份市公所-緣頭小份」搜尋，歡迎喜愛運動的市民把握機會。
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