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桃市府逾20億土地蓋醫院沒下文 議員：找別人合作

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
中央大學八德校區遲未開發，桃園市議員呂淑真（左）憂附設醫院遙遙無期，建議市府持續觀察，若校方再不開發就收回土地，另找其他單位合作。圖／翻攝自桃園市議會官網
中央大學八德校區遲未開發，桃園市議員呂淑真（左）憂附設醫院遙遙無期，建議市府持續觀察，若校方再不開發就收回土地，另找其他單位合作。圖／翻攝自桃園市議會官網

桃園大型醫院多集中在都會區，區域醫療量能不平均，市議員呂淑真今在議會質詢指市府無償撥用土地給中央大學作校地及蓋醫院，但10年過去都沒開發，建議收回土地，另覓合作對象；市長鄭文燦表示，衛生局今年3月通過中大醫院設立案，計畫已送衛福部醫審會審查，其他地區也有新設醫院或增加病床的計畫，醫療量能將慢慢補足。

中央大學八德校區預定地面積約2.55公頃，因逾10年未開發，今年也被桃園市審計處點名；呂淑珍質詢時表示，八德人口越來越多，醫療需求越來越大，卻沒有一間大型醫院，而中大在八德辦學及附設醫院始終沒下文，2.55公頃土地現值超過20億元，閒置非常可惜，若無意願開發，市府應該收回土地，另外找人合作。

鄭文燦表示，中大八德校區因遲未開發，所以他上任後將土地先規畫成公園利用，直到去年學校和市府簽訂意向書，才訂出中大健康照顧園區及附設醫院方向，目前園區及醫院已分別獲教育部、衛服部同意，市府會持續關注。

另外，呂淑真也提到中壢長榮醫院有意在八德建院，但進度好像也十分緩慢；鄭文燦解釋，該院原先申請是私人醫院，但後來想改為醫療社團法人，目前正在辦理變更。另外，八德長榮醫院另有周邊土地合併使用問題，院方正與地方協調，市府在行政作業流程方面會適時的給予協助。

鄭文燦也說，除了八德以外，其他地方也有新設醫院的計畫，大園航空城計畫區將有清華大學附設醫院，遠東紡織廠舊址也會有亞東醫院進駐，另外衛服部桃園醫院、聖保祿醫院和國軍桃園總醫院也有增加病床計畫，總計超過1500張病床，桃園整體醫療量能會慢慢提升。

桃園 鄭文燦

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